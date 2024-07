PRO 7 nasubo sa kamatayon sa bagitong polis

Nasubo ang Police Regional Office (PRO) 7 sa kamatayon sa ilang kaubang batan-ong police official sa disgrasya sa Dan Larena, Dakbayan sa Guihulngan, Negros Oriental, alas 12:09 sa kaadlawon, Lunes, Hulyo 2024.

Ang nakalas giila nga si P/Lt. John Dale Decoma Mayo, 25, sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company 3rd Maneuvering Platoon nga nagbase lungsod sa Buenavista, Guihulngan.

Sumala sa taho, si Mayo nawad-an og kontrol sa motorsiklo sa kurbada nga dan hinungdang nalahos sa daplin ug nabangga sa kongkretong pansayan daplin sa dalan.

Matod ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson sa hepe sa PRO 7 Police Brigadier General Anthony Aberin, gimandoan na ang hepe sa Negros Oriental Police Provincial Office (NOPPO) nga makig-alayon sa banay ni Mayo nga naa sa Luzon aron mabiyahe ang lawas niini paingon sa ilang lugar.

Giasikaso na usab ang mga papeles alang sa paghatag og hinabang pinansyal sa kabanay niini.

Matod ni Pelare nga bag-o pa nga nigraduwar sa Philippine National Police Academy (PNPA) niadtong 2022 busa sila gianugnan sa kinabuhi sa ilang kauban nga unta batan-on pa kaayo.

“Batan-on pa kaayo siya, still a police lieutenant. The reports that reach our office is that nag conduct ni sila og surveillance when he met the accident. Naguol ang tibuok kapulisan sa Central Visayas. Kini nag-remind sa atoa kon unsa ka delikado ang atong trabaho isip police officers but we will not stop doing our job,” matod ni Pelare.

Matod ni Police Lieutenant Stephen Polinar, information officer sa Negros Oriental Police Provincial Office, nga padung na mopauli sa ilang kampo sa Buenavista ang biktima.

Nag-una siya sa iyang mga kaubang polis nga nakamotorsiklo usab niadtong tungora apan pag-abot nila sa maong lugar natingala na lang ang mga kaubang polis nga duna nay gitabang nga nakamotorsiklo.

Sa ilang pagsusi ang ila diay kini nga labaw.

Dali ni nga gitabang ug gidala pa sa tambalanan apan nakabsan sa kinabuhi tungod sa kadaut sa ulo ug lawas niini.

Dugang ni Polinar nga wala na maka-control ang biktima sa dihang nikurbada kini sa maong dapit nga ni overshoot ug nibangga siya sa kongkretong koral.

“Kana man gud nga lugar preparing for a curve man gud. Na miscalculate niya or nakapiyong ba siya base sa mga estorya sa mga witness,” matod ni Polinar.

Gihulagway ni Polinar nga dili ra kaayo kusog ang dagan apan tungod kay ang ulo ang nagrabehan kini ang hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. / AYB