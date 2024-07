PRO 7 natagbaw sa seguridad sa Palaro

Bisan wala pa hingpit matapos ang Palarong Pambansa, apan ang Police Regional Office Central Visayas (PRO 7) natagbaw sa gipatuman nga siguridad sa kapulisan sa Sugbo sa tanang sports venue ug 20 ka billeting areas.

Ang Palarong Pambansa adunay 33 ka sports venue, 30 niini naa nahimutang sa Dakbayan sa Sugbo samtang 20 ka billeting area ang gipabantayan sa CCPO.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga bisan dili lang ang Palaro ang gihatagan og siguridad sa kapulisan, nahimo gihapon nila ang ilang trabaho.

Lakip sa gidayeg ni Aberin ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) tungod sa pagbantay sa dako usab nga kalihukan sa Department of Education sa Dakbayan sa Carcar sa miaging semana nga mao ang National School Press Conference.

“So far, our Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin is very satisfied with the security coverage that has been delivered by these police units. Though naa pay mga activities today and tomorrow, we are assured with the in place security preparations and security measure,” sigun ni Pelare.

Nangandam na usab ang kapulisan sa pagtapos sa Palaro karong adlawa, Hulyo 16, 2024 nga gilauman nga tambungan sa mga tag-as nga opisyal sa DepEd ug local government units (LGU).

Wala pa hinuon masayod ang PRO 7 kon kinsa ang mga opisyal nga manambong sa closing sa Palaro.

Dunay mga insidente sa kawat sa pipila ka mga venue sa Palaro apan gihulagway hinuon ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa CCPO, nga gamay lang kini. / AYB