PRO 7 pabiling alerto tungod sa Sona sa Presidente

Magpabilin ang full alert status sa kapulisan sa Central Visayas nga una nila nga gipatuman sa Palarong Pambansa 2024.

Kini subay sa nagsingabot nga State of the Nation Address (SONA) ni Presidente Ferdinand Marcos, Jr. sa Lunes, Hulyo 22, 2024.

Matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier Gen. Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7 (PRO 7), nga alerto ang tanang mga polis ug kinahanglan nga naa ra sila sa ilang matag police unit.

Giangkon hinuon ni Pelare nga wa silay nadawat nga impormasyon gikan sa intelligence community nga dunay hulga sa siguridad ang Sona sa Presidente.

Bisan pa niini, nagpadayon ang ilang pagpahugot sa siguridad sa Central Visayas aron mapugngan kon duna may nagtinguha nga mosamok sa maong kalihukan.

Wala wad-a ang posibilidad nga sakyan sa mga kriminal ang Sona sa Presidente nga tungod niini nakig-alayon ang PRO-7 sa ilang mga counterpart aron molapad ang ilang pagbantay.

“This is the instruction of our Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin that our police on the ground should be very active and alert during this time and also this weekend, this is also a time nga i-take advantage sa mga criminal elements”, matod ni Pelare.

Nagtuo ang PRO 7 nga ang mga militanteng pundok molusad usab sa ilang kaugalingon nga programa sa maong adlaw sama sa lihok protesta sa kadalanan.

Sama sa naandan, dunay giandam nga usa ka team sa Civil Disturbance Management (CDB) ang PRO 7 aron moresponde kon magubot ang programa sa cause-oriented groups. /AYB