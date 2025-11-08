PRO 7: Pagduaw ni PBBM malinawon

Malampuson nga nahatagan sa seguridad sa kapulisan sa Central Visayas ang pagduaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dinhi sa Sugbo sa niadtong Biyernes, Nobiyembre 7, 2025 aron susihon ang kahimtang sa mga nabiktima sa Bagyong Tino.
Gihulagway ni Police Brigadier General Redrico Maranan nga hapsay ug malinawon ang pagbisita sa pangulo nga walay natala nga insidente ug nasunod gyud ang security plan sa Police Regional Office (PRO) 7.
Mihimo og aerial inspection si President Marcos sa northern ug southern part sa Sugbo aron I-assess ang gibilin nga danyos sa maong bagyo.
Nibisita usab si BBM sa evacuation center sa Barangay Cotcot, Lungsod sa Liloan uban sa mga opisyal sa nasudnong buhatan sa gobiyerno diin iyang personal nga nahimamat ang mga evacuees nga apektadong pamilya.
Gi-inspect usab sa presidente ang Mananga Bridge sa Barangay San Isidro, Lawaan II sa Dakbayan sa Talisay ang usa sa mga labihan nga nagusbat tungod sa kusog nga baha una siya niadto sa Talisay Sports Academy Evacuation Center sa Lawaan II.
Sa maong dapit nakighinabi si Marcos sa mga residente ug gi-monitor ang pagpanghatag sa hinabang sama sa family food packs nga gipasiugdahan sa Department of Social Welfare and Development.
Base sa data moabot sa 276 ka pamilya o 1,110 ka individual ang kasamtangan nga gipahimutang sa evacuation center.
Si Maranan nagpasalamat sa iyang mga personnel ug ubang tinugyanan sa balaod nga nitabang sa paghatag sa siguridad sa presidente. / AYB