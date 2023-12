PRO 7: Pagsikop sa 7 ka tawo sa Lapu-Lapu way kalapasan

Way nakitang kalapasan ang mga polis nga nisikop sa pito ka mga tawo nga ningbabag sa demolition team nga gitahasan sa pagguba sa mga panimalay nga gitukod sa pribadong luna sa Sitio Casia, Barangay Bangkal, dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Martes sa buntag, Nobiyembre 29, 2023.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Police Regional Officew (PRO 7), ang presensya sa mga polis sa maong lugar mao ang pagpatuman sa kahusay ug kalinaw.

Dunay kamandoan ang korte nga gub-on ang mga ilegal nga istruktura ug nahasubay kini sa legal nga proseso nga angay nga tumanon sa bisan kinsa nga indibidwal.

Nipasabot si Pelare nga ang kapulisan hugot gyud nga nipatuman sa maximum tolerance, gani gihatagan og panahon nga makalusad sa ilang lihok protesta ang mga residente uban sa mga progresibong grupo nga milaban kanila.

Apan sa dihang duna nay nahitabong kagubot atubangan sa mga polis, matod ni Pelare, walay mahimo ang awtoridad gawas sa pagpatuman sa balaod pinaagi sa pagdakop kanila nga wala na magkinahanglan og warrant of arrest.

Kalapasan sa Article 151 sa Revised Penal Code kun Disobedience of Lawful Orders of Persons in Authority ug alarm and scandal ang nalapas sa maong mga indibidwal.

Dugang ni Pelare nga sa nanglabay nga mga higayon nga dunay mga lihok protesta ang mga militanteng pundok, gihatagan gyud sila’g higayon nga maka padayag sa ilang sintimento ug ang kapulisan wala mohimo’g aksyon tungod kay nasayod sila nga katungod kini ni bisan kinsa.

Apan kon ang maong kagawasan sa pagpadayag duna nay malapas nga balaod, diha na mosulod ang mga polis aron ipatuman ang balaod.

“In previous incidents, daghan kaayo tag rallies but we did not arrest anyone because nobody was committing a crime, that should be clear that your PRO 7, always respects the freedom of everyone to protest, the freedom of speech and of the press, but if you exercise this freedom in violation of a law and then, we will come in and enforce the law,” matod ni Pelare.

Ang pagdakop sa mga police sa pito ka mga indibidwal gi kondinar kini sa mga cause oriented groups tungod alang nila usa kini ka matang sa pagpamig-ot sa katungod sa mga residente.