PRO 7 top performer sa PNP lukop nasod

Subling nipatigbabaw ang Police Regional Office (PRO) 7 human kini makakuha og taas nga marka sa Unit Performance Evaluation (Uper) system sa Philippine National Police (PNP) sulod sa duha ka sunodsunod nga buwan.
Base sa gipagawas nga datos, nakuha sa kapulisan sa Central Visayas ang 88.07 porsiyento nga outstanding score niadtong Nobiyembre 2025, nga gisundan sa 87.91 porsiyento nga rating niadtong Disyembre. Kini nga garbo nagpakita sa kalig-on sa operational standing sa PRO 7 itandi sa ubang Police Regional Offices sa tibuok Pilipinas.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nagkanayon nga ang maayong performance sa Disyembre bunga sa ilang makanunayong pagpatuman sa disiplina sa mga personnel, operational effectiveness, ug hugot nga pagsunod sa institutional standards sa PNP.
“Two Outstanding ratings in a row push us to work harder. We will maintain this momentum and ensure a safer, more secure Region 7,” matod ni Maranan.
Ubos sa framework sa Uper, nakakuha og taas nga marka ang PRO 7 tungod sa alay hunong nga kampanya batok sa kriminalidad, professionalism, ug moral nga pamatasan sa mga sakop sa kapulisan ug paspas ug tukma nga pagsumiter sa mga report ug pagsunod sa nasudnong kamanduan.
Nipasalig ang PRO 7 nga ipadayon ang ilang focused operations ug ang pagpalig-on sa internal nga disiplina subay sa ilang misyon sa paghatod og de-kalidad nga serbisyo sa tibuok rehiyon. / AYB