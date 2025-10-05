PRO 7 uyon nga usahon ang pagpadala sa ayuda

Gisuportahan sa kapulisan sa Central Visayas ang kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo sa panawagan niini nga panaghiusa ug coordination sa pagdala sa relief goods alang sa komunidad nga naapektohan sa 6.9 magnitude nga linog sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan ang hepe sa Police Regional Office 7 nagkanayon nga ang maong lakang wala lang magpugong sa katawhan nga nagtinguha nga makatabang sa mga tawo sa Norte apan kini nagseguro lang sa kaluwasan sa tanan ug maseguro usab nga ang hinabang makaabot gyud sa labing nanginahanglan subay sa organisado nga paagi.
“We deeply appreciate the generosity and volunteerism of our fellow Cebuanos and partners. The call for coordination is simply to make sure help is delivered safely. The North isn’t fully safe yet—aftershocks can still occur. Your safety remains our top priority,” sigon ni Maranan.
Iyang gipasabot nga ang PRO-7 nipahimangno sa mga individual nga likayan ang dili pag-coordinate sa ilang biyahe alang sa paghatod sa relief goods aron dili mosamot ang kahuot sa trapiko ug pag sapawsapaw nga distribution.
Tungod niini dali na lang unya ang paghatag sa mga hinabang ug dili mabalda ang pag-agi sa mga nagkarga sa relief goods ug sa responders.
Nabantayan sa kapulisan nga tungod sa kadaghan sa pribadong mga sakyanan nga nagkarga sa ilang mga hinabang nakamugna og dako nga problema sa dagan sa trapiko.
“Centralized coordination doesn’t mean you can’t go there. We just encourage everyone to link up with other agencies and organizations so we can all work together efficiently,” dugang ni Maranan.
Una na nga niawhag si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa pribadong mga grupo ug donors nga ipaagi na lang ang ilang mga hinabang sa official channels alang sa hiniusang relief operations. Ang hinusang relief opetrations makatabang sa gobiyerno ug sa responders paglukop sa tanang dapit nga naapektuhan sa kalamidad.
Ang PRO-7 magpadayon sa pagtabang ug mohatag og road security ug suporta sa komunidad uban sa local government units ug volunteers. / AYB