PRO 7 wa matay-og sa pag-ilis ni Torre

GIHANGOP sa kapulisan sa Central Visayas ang pagkatudlo sa bag-ong pangulo sa Philippine National Police nga si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. hulip kang Police General Nicolas Torre III.
Una na nga gipahibalo sa Malacañang nga girelibuhan sa katungdanan ang kontrobersyal nga Chief PNP sa wala matino nga hinungdan. Gihimo dayon ang turnover of command sa pagpangulo ni Department of Interior Local Government Secretary nga si Jonvic Remulla nga mao sab ang Chairman sa National Police Commission.
Matod ni Police Brigadier Ge-neral Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office 7, nga nalipay ang tibuok puwersa sa kapulisan sa Central Visayas sa pagkatudlo ni Nartatez.
Gipasalig ni Maranan nga ang kapulisan sa rehiyon 7 mo-hatag sa ilang hingpit nga suporta sa liderato ni Nartatez.
Si Nartatez graduwado sa Phi-lippine Military Academy Tang-law-Diwa Class of 1992 ug lumad nga taga Ilocos Sur nga kanhi nahimong PNP Deputy Chief for Administration. / AYB