PRO 7: Way operasyon sa Pogo sa Central Visayas

Atol sa ikatulong State of the Nation Address (SONA) ni Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Batasang Pambansa nipagawas kini og kamandoan nga hunongon na ang operation sa Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) subay sa sunodsunod nga dagkong mga krimen tungod sa maong matang sa sugal.

Tungod niini, kinahanglan kini’ng undangon aron mahunong na usab ang pagpangabuso sa mga nagpaluyo sa POGO sa Pilipinas.

Si Police Lieutenant Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7 (PRO 7), nagkanayon atol sa Openline Forum nga sa miaging mga tuig, duna silay nasayran nga nag-operate nga lima ka lisensyado nga mga Pogo sa Sugbo apan dili na aktibo sa pagkakaron.

Apan gibutyag ni Pelare nga wala sila mohunong sa padayon nga monitoring aron pagsiguro nga way nag operate nga Pogo sa Sugbo ug sa Central Visayas kay kon duna silay mabantayan ila kining pahunongon subay sa kamandoan sa presidente.

Gipasalig ni Pelare ubos sa kamandoan sa hepe sa kapulisan sa Central Visayas wala nay Pogo sa tibuok rehiyon 7 pinaagi sa abag sa komunidad.

Giawhag niya ang publiko nga tabangan sila sa pagbantay nga kon duna silay nahibaw-an labot sa maong sugal, pahibaw-on dayon sila aron ila ning kahatagan dayon og aksyon.

“We assure the public that PRO-7 under the leadership of Police Brigadier General Anthony Aberin will make sure that there will be no POGO in Central Visayas, and of course the main ingredient of this implementation is the support of the community,” matod ni Pelare.

Lakip sa monitoron sa kapulisan ang mga nagpaka aron ingnun nga mga business process outsourcing (BPO) apan nag operate na diay og POGO. / AYB