Gihimakak sa Police Regional Office (PRO) 7 nga nigamit og tear gas ang kapulisan sa pagdispatsar sa tensiyon tali kanila ug sa mga raliyestang tinun-an ug aktibista niadtong Lunes, Nobiyembre 16, 2026, sa dalan Colon, Dakbayan sa Sugbo.
Mosugod na sa imbestigasyon ang PRO 7 uban sa Cebu City Police Office (CCPO), kalabot sa tensiyon atod ni Police Lt. Col. Rolan Aliser, spokesperson sa PRO 7, ilhon sa imbestigasyon kon kinsa ang nagsugod sa kagubot nga nakabalda sa malinawo’ng rally.
Lakip sa ebidensiyang gihuptan sa CCPO ang mga video footage nga nagpakita nga ilang gipawong ang gisunog nga effigy ug wala pugngi ang mga raliyesta sa pagprotesta.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, usa ka sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) ang nipasirit og fire extinguisher aron pawngon ang kalayo apan giilog kini sa wala pa mailhi'ng tawo.
Dinhi nisugod ang tenisyon tali sa kapulisan ug mga raliyesta.
“Yes, part sa investigation nato ang pag-ila gyud o pag-identify kon kinsa ang nag-una sa kagubot nga nahimong ingon ato ang atong rally. Instead nga peaceful rally, nahimong nagkagubot na hinuon,” matod ni Aliser.
Gihimakak sab sa PRO 7 nga nigamit og tear gas ang kapulisan atol sa kagubot.
Matod ni Aliser, ang baga nga aso nga makita sa video footage gikan sa fire extinguisher nga gigamit sa pagpawong sa kalayo. Ang kemikal niini maoy hinungdan sa kahalang nga gibati sa mga mata sa mga raliyesta.
“No, walay tear gas. Dunay mga claim sa social media nga gi-tear gas kuno, pero walay tear gas. Ang maong baga kaayong aso gikan sa fire extinguisher nga gigamit sa pagpalong sa kalayo,” dugang niya.
Gibarugan sab sa PRO 7 ang lihok sa mga polis sa Dakbayan sa Sugbo, nga nisunod lang sa Police Operational Procedure.
Gipasabot ni Aliser nga gipatuman sa kapulisan ang Batas Pambansa 880, ilabi na sa mga higayon nga adunay sunog atol sa rally.
Apan wala kini magpasabot nga gibabagan sa kapulisan ang katungod sa mga aktibista sa pagpahigayon og protesta, nga giila ug gipanalipdan sa Konstitusyon.
Duha ka polis ang nakaangkon og mga samad sa bukton atol sa panagbirahay ug tinukmura tali sa mga raliyesta. /