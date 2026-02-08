PRO-NIR gasugod na sa NUP recruitment

Nagsugod na ang Police Regional Office sa Negros Island Region (PRO-NIR) sa unang hugna sa recruitment sa mga Non-Uniformed Personnel (NUP) alang sa NIR.
Si Lieutenant Colonel Joem Malong, hepe sa Public Information Office sa PRO-NIR, niingon nga moabot sa 120 ka mga aplikante ang moubos sa interview phase, diin mag-ilog sila sa 40 ka bakanteng mga posisyon alang sa NUP.
Kini naglakip sa 10 gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office (NOCPPO), 22 gikan sa Negros Oriental Police Provincial Office (NORPPO), lima gikan sa Siquijor Police Provincial Office (SPPO), ug tulo gikan sa Bacolod City Police Office (BCPO).
Matod ni Malong, ang unang hugna sa interview phase alang sa mga aplikante gikan sa Nocppo ug BCPO gipahigayon niadtong Pebrero 6, 2026, sa PRO-NIR Conference Room, Camp Alfredo M. Montelibano Sr., Barangay Estefania, Dakbayan sa Bacolod.
Iyang gipasabot nga kining maong yugto usa ka krusyal nga lakang sa proseso sa pagpili, diin ang kuwalipikadong mga aplikante intebiyuhon aron masusi ang ilang mga abilidad, kuwalipikasyon, ug kaangayan alang sa nagkalainlaing administratiba ug teknikal nga mga papel sulod sa PRO-NIR.
Dugang pa niya, ang recruitment nagtumong sa pagdani sa mga dedikado ug "service-oriented" nga mga indibidwal nga mosuporta sa mga operasyon sa kapulisan, mopauswag sa paghatod sa serbisyo publiko, ug mohatag og kontribusyon sa kinatibuk-ang pagkaepektibo sa organisasyon.
Gitataw ni Malong nga ang interview phase gipahigayon sa sistematiko ug transparent nga paagi.
Gihisgutan usab ni Malong nga ang mga NUP adunay mahinungdanong papel sa mga operasyon sa kapulisan pinaagi sa paghatag og gikinahanglan nga suporta sa administrasyon, pinansyal, logistika, pagdumala sa mga rekord, ug uban pang ispesyal nga mga gimbuhaton.
Pinaagi niini nga recruitment, matod niya nga ang PRO-NIR nagtinguha sa pagpalig-on pa sa kapasidad sa institusyon ug pagpauswag sa pagkaepektibo sa serbisyo sa tibuok NIR, agig pagpasiugda sa ilang commitment sa propesyonalismo, integridad, ug tulobagon sa serbisyo publiko.
Dugang pa niya nga pinaagi sa pagpili og kuwalipikado kaayo nga mga NUP, gipalig-on sa PRO-NIR ang ilang misyon sa paghatag og paspas, responsive, ug service-oriented nga pagpanalipod sa komunidad sa tibuok NIR.
Gidayeg usab sa PRO-NIR ang tanang mga aplikante sa ilang interes ug dedikasyon, ug nagdasig kanila sa pagpakita og propesyonalismo ug commitment samtang nagpadayon ang proseso sa recruitment. / MAP