PRO7 mihimikak labot sa ‘drug war killings’

Hugot nga gihimakak sa Police Regional Office (PRO)7 ang migawas sa pamantalaan nga ang Sugbo maoy nanguna sa Drug War Killings sa tibuok nasod sa 2024.

Sa report nga nakuha sa SunStar Cebu, base sa Dahas Project nga sukad niadtong Enero 1 hangtod sa Oktubre 15, 2024 adunay 65 ka drug related nga patay sa Sugbo nga naglangkob sa 21 porsyento sa 312 ka drug related nga patay sa tibuok nasod.

Sa maong nigawas nga report gitinguha sa PRO 7 nga moklaro sa mga mahinungdanong punto aron masayod matod pa ang publiko sa tinuod nga hitabo nga gipagawas sa Dahas Project.

Ang Dahas Project mibase sa gihimong pagtuon sa Third World Studies Center of the College of Social Sciences and Philosophy of the University of the Philippines Diliman.

Apan ang PRO 7 dili kabahin sa maong pagtuon ug wala usab makadawat og request sa opisyal nga datus gikan sa kapulisan sa Central Visayas nga maoy hinungdan nga sayop ang numero nga nahatag kanila ug wala kini motakdo sa tinuod nga sitwasyon sa gawas ilabi na sa Sugbo.

“Firstly, the data presented by the article is not consistent with PRO 7’s crime data, officially generated by the Crime Incidents Reporting Analysis System (CIRAS),” tipik sa gipagawas nga press release sa PRO 7.

Base sa ilang rekord gikan sa CIRAS nagpakita nga usa lang ka drug related killing ang nasuta sa Cebu City Police Office atol sa inisyal nga imbestigasyon gikan sa Enero 1 ngadto sa Oktubre 15, 2024.

Sa laing bahin, sa Probinsiya sa Sugbo dunay nailhan nga 11 ka drug related killings apan 10 niini ang gideklarar nga cleared ug sulbad diin ang maong mga insidente hinimuan matod pa sa mga nalambigit sa ilegal nga drugas.

Migawas sa ilang imbestigasyon nga ang mga suspetsado ug ang mga biktima nag-away tungod sa ilegal nga drugas ug pulos kini napasakaan og kaso ngadto sa korte.

Mipasabot ang PRO 7 nga sayop ang gigamit nga termino nga ‘drug war’ nga nigawas sa balita sanglit ang maong mga kaso sa patay nga nalakip sa study hinimuan kini sa mga kriminal nga nagpayuhot sa ilegal nga drugas.

Ang termino nga ‘drug war’ naghatag matod pa kinig kalibog sa katawhan nga nakabasa sa maong balita.

“The use of the term ‘drug war’ in the title of the article will bring confusion and may mislead the public. Our anti-drug operations in PRO 7 are relentless, highly analytical, and most importantly, adherent to the Police Operational Procedures,” matod sa PRO 7.

Subay sa subsob nga kampanya sa PRO 7 batok sa ilegal nga drugas gikan sa Enero hangtod sa Nobiyembre 2024 nakasakmit na ang kapulisan og P1 bilyunes nga balor sa ilegal nga drugas nga nagpasabot kini sa walay hunong nga kampanya sa ilegal nga drugas.

Sa maong operations walay bisan usa ang natala nga kalapasan sa tawhanong katungod.

Samtang ilang gitamod ang trabaho sa mass media alang sa kasayuran sa publiko ilang giapilar ang objectivity ug tukma nga inpormasyon nga gipaambit sa katawhan.

Subling giila sa kapulisan sa Central Visayas ang ilang ka matinud-anon sa mga tigbalita sa Sugbo sanglit giila nila kini nga katambayayong sa mga programa.

Dungan sa pasalig sa komunidad nga ang kapulisan pabilin nga committed sa ilang tumong paghatag sa kalinaw ug seguridad sa katawhan. / AYB