PRO7 nakaobserbar sa lugak nga seguridad sa mga establishmento

Gihangop sa hepe sa kapulisan sa Central Visayas ang daling pagkakuha sa getaway vehicle sa mga tulisan nga ning-ataki sa duha ka jewelry stores sa dalan Calderon sa Barangay Ermita sa dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes sa udto, Agusto 8, 2024, nga misakiyo sa banabana nga P15 milyunes nga balor sa mga alahas.

Matod ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brig. Gen. Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga ang pagkasakmit sa sakyanan ug ang pagka dakop sa driver niini makahatag og tabang sa pagkuhag kasayuran alang sa pagpalig-on sa kaso nga ilang ipasaka sa mga responsabli.

Ang PRO 7 hugot nga nag monitor sa lihok sa Special Investigation Task Force (SITG) ug sa mga nakuha nga mga ebidensya aron lig-on nga makabarog sa korte ang ilang ipasaka nga kaso nga dunay conviction sa umaabot nga mga panahon.

"The arrest of the driver is a significant development that will help uncover more information towards the reso­lution of the case. Ang PRO 7 if you can notice under the instruction of the regional director, we have approach this case with careful diligence to make sure that the investigation is thorough so that we can build strong cases that could stand with conviction," matod ni Pelare.

Dugang ni Pelare nga human makuha ang kasayuran nga ang upat ka mga suspek nga nailhan na sa SITG mga sakop sa dakong grupo sa mga tulisan nga mao ang Parojinog robbery group mipalawom na sila sa ilang imbestigasyon kung duna ba silay kalambigitan sa nanglabay nga mga pagpanulis sa Central Visayas.

Nakig-alayon ang PRO-7 sa ubang rehiyonal nga buhatan sa kapulisan sa Pilipinas inabagan sa PNP National Support Unit aron masayran kung kinsa ang mga nalambigit ug makita usab kung unsay nahitabo sa wala pa ug sa dihang natigayon na ang pagpanulis.

LAKANG SA SEGURIDAD

Subay sa maong insidente, ang kapulisan nagtinguha nga makigtagbo sa mga financial establishments aron mohatag sila og sugyot nga malikayan nga sila mabiktima susama sa nahitabo sa duha ka jewelry store ug unsaon sa pagpalig-on sa ilang security measures.

Nabantayan nila nga sa nanglabay nga mga buwan ang target sa mga kriminal mao ang mga financial institution nga luag ang seguridad nga gipatuman nga tungod ani ilang i-organize ang mga establisamento nga nag negosyo og pawnshops ug jewelry stores aron ma tuki kung unsay angayan nila nga buhaton.

"This is very important adjustment kining we will make sure nga organisado ang atung mga membro sa business sector kay posible’ng nay impormasyon nga makuha sa usa ka business establishment," sigon ni Pelare./AYB