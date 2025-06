PRO7 top 1 sa Performance Evaluation Rating sa PNP

GIPASIGARBO sa Police Regional Office (PRO) 7 nga sila ang nag-una sa Unit Performance Evaluation Rating (UPER) sa Philippine National Police sa Abril 2025 ug nakakuha sila og puntos nga 81.986 percent sa tanang 17 ka Police Regional Office tibuok Pilipinas.

Ang UPER mao ang binuwan nga assessment sa performance sa matag buhatan sa kapulisan tibuok nasod ug gradohan sila sa ilang trabaho, lakip na kung unsa ka disiplinado ang mga polis, law enforcement effectiveness, personnel management, administrative operations ug ang ilang community engagement.

Ang naangkon nga outstanding performance sa PRO-7 nagpakita sa ilang lig-on nga dedikasyon, professionalism ug pa-naghiusa sa tanang personnel.

Sa maong kalampusan naghatag og klarong testamento nga nakalinya ang ilang mga programa sa gipatuman sa bag-ong PNP Chief ug ang walay paglubad nga commitment pagpalambo sa ilang public service ug performance.

Subay sa pag-ila sa maong kalampusan ang hepe sa PRO 7 Police Brigadier General Redrico Maranan nidayeg sa iyang mga sakop tungod sa ilang kamatinud-anon sa trabaho.

“Kudos to the dedicated men and women of Police Regional Office 7 for your unwavering commitment and hard work. Your outstanding efforts have led to this remarkable achievement. Keep up the good work as you continue to set higher standards in public service and law enforcement,” matod ni Maranan.

Ang UPER dili lang basehanan sa ilang trabaho apan usa usab ka kahimanan aron paggiya alang sa epektibo nga pag patuman sa mga programa, palisiya ug reporma sa PNP.

Kini himuon matag buwan nga maoy basehan aron mahatagan og pasidungog kadtong mag-una nga unit sa tibuok Pilipinas.

Ang PRO-7 nag-una ug malampuson sila sa ilang internal reforms, strategic initiatives ug ang best practice niini nga maoy nakapataas sa ilang public trust ug ang pagpalambo sa serbisyo sa PNP sa tibuok Central Visayas. / AYB