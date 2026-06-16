Probationer natusak sa bala, halin sa drugas ‘gi-tumbling’

Patay ang usa ka probationer nga nag-atubang og kaso’ng ilegal nga drugas human gipusil sa duha ka wala mailhing mamumuno alas 11:45 sa gabii sa Lunes, Hunyo 15, 2026, sa Sityo Laray 3, Barangay Buanoy, Balamban, Cebu.
Ang biktima giila nga si Herbert Tapang Clarin, 25, adunay kapuyo ug residente sa Sityo Bangbang, Barangay Nangka, Balamban. Gideklarar nga dead-on-arrival (DOA) sa tambalanan.
Base sa imbestigasyon, duha ka lalaki nga naka-jacket ug karsones maoy nipusil ni Clarin.
Si Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station, nibutyag sa Superbalita Cebu nga ilang nadawat ang report sa insidente alas 12:40 sa kadlawon sa Martes, Hunyo 16.
Suma sa kapuyo sa biktima nga si Rigene Rubellos, gikan sila sa ilang pinuy-anan ug nanghuwam og motorsiklo aron mobiyahe paingon sa ilang apuhan nga babaye sa Barangay Abucayan, Balamban.
Apan sa ilang pagbiyahe, niingon ang biktima nga molahos una sila sa Barangay Buanoy tungod kay adunay ihatod.
Pag-abot nila sa usa ka mingaw nga dapit sa Sityo Laray 3, nanaog ang biktima ug giduol sa duha ka lalaki.
Sa kalit lang, gipusil sa mga mamumuno ang biktima sa makadaghang higayon.
Human matumba ang biktima, dali nga nisibat ang mga responsable.
Ang kapuyo sa biktima nangayo og tabang sa mga residente sa maong lugar.
Matod ni Macatangay, usa sa ilang gitan-aw nga motibo sa krimen mao ang ilegal nga drugas.
Nabasahan sa mga imbestigador ang mga mensahe sa cellphone sa biktima nga nagpakita sa iyang komunikasyon sa mga mamumuno mahitungod sa paghatod sa ilegal nga drugas.
Naghisgot sab diha sa convo sa mobile phone og P18,000 nga balor sa shabu.
“Posible nga adunay onsehanay nga nahitabo sa transaksiyon sa ilegal nga droga. Makita nato kini sa ilang mga conversation,” matod ni Macatangay.
“Gitug-an usab nga sa usa ka suok ug mingaw nga lugar sila magkita sa maong sityo,” dugang pa sa opisyal.
Wala usab gisalikway sa kapulisan ang posibilidad nga gikuha sa mga mamumuno ang gidala nga drugas sa biktima human sa krimen.
Sa pagkakaron, aduna na silay mga persons of interest nga gisubay ug padayon ang ilang hot pursuit batok sa mga kriminal.
Gibutyag usab ni Macatangay nga ang biktima nadakpan na kaniadto sa kaso sa ilegal nga drugas, apan nakakuha kini og probation gikan sa korte hinungdan nga nakagawas sa prisuhan. / GPL