Probinsiya manghatag og packed meals sa CSBT, CNBT

Moapudapod ang Cebu Provincial Government og 1,500 ka packed meals sa mga pasahero sa Cebu North ug South Bus Terminals gikan Biyernes, Oktubre 30, hangtod Dominggo, Nobiyembre 1, 2026, isip pagpangandam sa pagdaghan sa mga biyahero panahon sa Kalagkalag.
Matod ni Dennis Pastor, hepe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), gimando ni Gov. Pamela Baricuatro ang pag-deploy og mobile kitchens aron manghatag og libreng pagkaon sa mga pasahero nga naghuwat sa ilang biyahe.
Usa ka mobile kitchen ang ibutang sa matag terminal aron mohatag og libreng paniudto ug panihapon samtang adunay suplay.
“We are not there to feed everybody, just those who are waiting,” matod ni Pastor.
Iyang gipasabot nga gitumong ang ayuda sa mga pasaherong nagkinahanglan samtang naghuwat sa ilang biyahe.
Manghatag sab ang probinsiya og 8,000 ka botelya sa mineral water, diin 4,000 ang igahin sa matag terminal.
Aron mahatagan og dugang luna ang mga pasahero, nagbutang ang probinsiya og walo ka dagkong tolda sa gawas sa duha ka terminal. Nagdugang sab kini og 200 ka lingkuranan sa North Bus Terminal ug 400 sa South Bus Terminal.
Gi-deploy ang dugang Blue Guards, mga personnel sa Philippine National Police (PNP) ug Civil Security Unit aron magmintinar sa kahapsay ug seguridad.
Naghimo sab ang Philippine Drug Enforcement Agency Region (PDEA) 7, Land Transportation Office (LTO) ug PNP og drug testing sa drivers, konduktor ug kawani sa terminal ubos sa Oplan Harabas.
Gidugangan ang libreng portable toilets sa North Bus Terminal ug gipalapdan ang paggamit sa mga kasilyas sa South Bus Terminal.
Giandam sab ang 22 ka dugang lamesa alang sa help desks, mobile clinics ug PhilHealth services, lakip ang mga generator, public address system ug closed-circuit television cameras.
Maghatag sab ang probinsiya og libreng sakay alang sa mga senior citizen, persons with disabilities (PWDs), mabdos ug mga ginikanan nga nagbiyahe uban sa gagmayng bata.
Sa North Bus Terminal, duha ka biyahe ang gitakda niadtong Oktubre 29, tulo sa Oktubre 30 ug upat sa Oktubre 31.
Sa South Bus Terminal, duha ka biyahe ang gitakda niadtong Oktubre 29, unom sa Oktubre 30 ug pito sa Oktubre 31.
Mag-operate ang mobile clinics nga adunay unom ka personnel matag terminal gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabii, sugod Oktubre 30 hangtod Nobiyembre 2.
Motabang sab ang mga PhilHealth booth sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagparehistro sa Yaman ng Kalusugan Program (Yakap). /