Probinsiya migahin og P50M alang sa water system sa Borbon

Aron mahatagan og alibyo ang kakuwang sa suplay sa tubig sa Lungsod sa Borbon, nigahin og moabot sa P50 milyunes nga pundo ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo alang niini.
Gipahibalo ni Governor Pamela Baricuatro nga usa sa dako nga suliran sa mga residente ang kakuwang sa access sa limpyo ug mainom nga tubig, nga gikinahanglan unta aron mas molambo pa ang mga lokalidad.
“First and foremost, we have to look at the basic infrastructure nga gitrabaho sa probinsiya karon. First, water. Kana gyud ang basic infrastructure which we are helping you. The Province is allocating P50 million for this. Initial lang na, Mayor, and as we go along, just let me know and we will look into that,” matod ni Baricuatro sa Biyernes, Hunyo 5, 2026.
Ang maong pundo gamiton alang sa pagseguro nga maalibyuhan ang water system sa lungsod subay sa sunodsunod nga service disruptions nga niresulta sa termination sa joint venture agreement sa lungsod ngadto sa usa ka water service provider niadtong Enero 2026.
Sa kasamtangan, gipahigayon sa lokal nga kagamhanan ang system assessments, repair works, ug water quality monitoring aron mahibalik ang stable nga suplay sa tubig ngadto sa mga residente.
Si Borbon Mayor Nico Dotillos nagkanayon nga ang suliran sa pagpaayo sa tubig magkinahanglan og dakong pundo.
“Si Governor Pam just recently iya kong giingnan nga iya tang tabangan sa problema nato sa tubig. I know for sure dako gyud ni nga tabang. Wa man gyuy perpekto nga gobiyerno — ang importante lang gyud seguro nga naa tay buhaton,” matod ni Dotillos.
Gawas sa Borbon, nisaad sab ang gobernador og moabot sa P13 milyunes nga pinansyal nga ayuda alang sa Lungsod sa Tabogon. Gamiton kini sa mga infrastructure rehabilitation projects sa lungsod, lakip na ang pagpaayo sa Tabogon Sports Complex ug sa Rural Health Unit niini. / ANV