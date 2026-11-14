Probinsiya morasyon og tubig sa mga bukirang barangay

Nagplano ang Probinsya sa Sugbo nga mopatuman og water rationing isip dinaliang tubag batok sa gipaabot nga epekto sa Super El Niño, pinaagi sa pagpadala og mga water truck ngadto sa mga komunidad nga daling maigo sa kanihit sa tubig, ilabi na sa mga bukirang barangay.
Matod ni Cebu Province Inter-LGU Waterworks System head Aldrin Barade, unahon sa probinsya ang mga dapit nga gilaumang makasinati og kakuwang sa tubig, partikular na ang mga komunidad sa kabukiran.
“Importante kini siya because we need immediate supply gyud sa water. And then, we need to transport this water directly sa atong mga residents o sa mga balay-balay,” matod ni Barade.
Gibutyag usab ni Gobernador Pamela Baricuatro nga makig-alayon ang Kapitolyo sa mga local government unit (LGU) ug modugang sa ilang kahimanan aron mapatuman ang pagpangrasyon sa tubig.
“As a provincial government, we augment and we help the LGUs. And that's basically what we're doing, we're coordinating them, making sure nga unsaon pag-matabang nila,” matod ni Baricuatro.
Sa pagkakaron, gitigom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang impormasyon bahin sa mga LGU nga adunay kaugalingong water truck ug fire truck ug kon kinsa ang nagkinahanglan og dugang tabang.
Matod ni Barade, adunay mga LGU nga aduna nay kaugalingong sakyanan nga maghatod og tubig, samtang ang uban wala.
Gibutyag ni Barade nga naila na sa probinsya ang unom ka government-owned water treatment plants nga magsilbing tinubdan sa tubig ug refilling station sa mga delivery truck.
Duha ka planta sa Moalboal ug Barili ang nag-operate na, samtang gipaspasan ang pagtukod sa upat pa sa Barili, Malabuyoc, Oslob, ug Tabogon.
Namalit usab ang probinsya og dugang mga water truck ug nakig-alayon sa mga LGU aron maseguro nga ang mga magamit nga sakyanan makahatod og tubig direkta sa mga residente.
Samtang, usa ka team gikan sa Provincial Governor's Office ang nagsusi sa mga kasamtangang tinubdan sa tubig sa tibuok Sugbo aron makakita og alternatibong suplay kon dili na paigo ang treated water. / CDF