Probinsiya nagtinguha’ng himuon nga P500M ang pundo alang AICS

Nangayo og P500 milyunes nga pundo ang Cebu Provincial Government alang sa gipalapdan nga Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program sa 2027, gikan sa P300 milyunes karong tuiga.
Karon gitawag og Assistance to the Marginalized for a People-centered, Inclusive and Nurturing Governance (Amping) Sugbo, pormal kining gilusad ni Gov. Pamela Baricuatro niadtong Lunes, Nobiyembre 9, 2026, sa Capitol Social Hall.
Matod ni Provincial Planning and Development Office head Elizar Sabinay Jr., naghuwat pa sa pag-aprobar sa Provincial Board ang gisugyot nga P500 milyunes nga budget alang sa sunod tuig.
Gipalapdan ang programa aron maapil ang legal assistance, pagkaon ug family food packs, dugang sa tabang medikal, tambal, laboratory procedures, dialysis, chemotherapy, lubong, edukasyon ug transportasyon.
Gipasayon sab ang proseso sa pagkuha og tabang diin mahimo nang modawat og aplikasyon ang 16 ka provincial ug district hospitals sa probinsiya, imbes nga sa Kapitolyo lamang.
Gipamubo sab ang processing period gikan sa tulo ka bulan ngadto sa maximum nga 21 ka working days.
Matod ni Sabinay, nisaka ang gidaghanon sa mga aplikante gikan sa 200 hangtod 300 matag bulan ngadto sa 1,200 hangtod 1,300 sukad gisugdan ang pilot testing sa bag-ong sistema niadtong Mayo 2026.
Ang mga aplikasyon dawaton sa mga social worker sa 16 ka ospital matag adlaw, lakip ang weekends, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. / CDF