Probinsiya nakadawat sa P20M alang sa Libreng Sakay Program

Gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro sa usa ka press conference niadtong Martes, Marso 18, 2026, nga ang probinsiya niaplay alang sa maong programa sa miaging bulan ug nadawat ang award karong semanaha.
Ang programang Libreng Sakay gipatuman ubos sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron makuhaan ang gasto sa transportasyon ug makahatag og makanunayon nga kita alang sa mga drayber ug operators.
Matod ni Baricuatro, dili kini makigkompetensya sa sektor sa transportasyon; apan makatabang sa mga sumasakay.
Aduna nay giandam nga route plan sa Probinsiya sa Sugbo nga nagtumong sa pagpagaan sa mga problema sa mobility pinaagi sa pagpaila og mga gitakdang eskedyul ug mas maayo nga integration sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).
Gipasabot sa Gobernador nga ang gisugyot nga sistema magkinahanglan sa mga sakyanan nga mosunod sa estriktong oras sa pagbiya, puno man o dili—usa ka dakong kausaban gikan sa naandan nga maghulat pa nga mapuno ang mga pasahero.
“Kini gyud kay timed departure. Aduna kini oras, parehas sa Hong Kong o Singapore, diin adunay gitakdang eskedyul kon kanus-a kini moagi. Makatabang sab kini sa atong problema sa transportasyon,” matod ni Baricuatro.
Dugang sa gobernador, ang maong kausaban gitumong sab aron sa pagtudlo og disiplina sa mga sumasakay, pinaagi sa pag-awhag kanila sa pagsunod sa mga eskedyul susama sa mga sistema sa transportasyon sa mas abante nga mga dapit.
Ubos sa gisugyot nga set-up, ang mga rota gikan sa amihanan ug habagatan sama sa Carcar, mokonektar sa mga main corridors sa CBRT.
Ang inisyatiba gitun-an ubos sa service contracting program sa Department of Transportation (DOTr).
Tumong niini ang pagpalambo sa kaepektibo samtang nagpabiling harmonya ang operasyon sa kasamtangang transportasyon. / ABC