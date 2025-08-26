Probinsiya sa Sugbo aduna nay 100 nurses, 13 doktor

Moabot sa kapin 100 ka nurses ug 13 ka mga doktor ang bag-ong gi-hire sa kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nga maoy ipadala ngadto sa 16 ka mga hospital sa kalungsoran, siyudad, ug isla sa Agusto 26, 2025.
Atol sa pagpatawag sa mga medical workers, nasayran nga adunay 233 ka mga kontrata ang napirmahan na sa gobernador alang sa mga nurses, 158 niini ang bag-ong na-hire.
Matod ni Dr. Nikki Catalan, Provincial Health Consultant, kuwangon pa kini sa panginahanglanon ilabi na sa
pagpadayon nila og proseso sa mas taas nga levels sa matag ospital.
Sagad sa mga nurses na destino duol sa ilang gigikanan.
Si Tyrone James Eco, usa ka nurse nga i-assign sa Ricardo Maningo Memorial Hospital sa Isla sa Camotes nagkanayon nga gawas sa iyang labing unang pagpanrabaho sa ospital, gitan-aw sab niya kining dakong kahigayunan nga makasilbi sa iyang mga konstituwente sanglit molupyo ra sab siya sa isla.
Ang isla sa Camotes nga gikinahanglan pa’ng labngon og barko, gawas sa medical equipment, nagkinahanglan og dugang medical workers nga moabag sa nagkadaghang pasyente sa isla.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga nagkinahanglan og moabot sa 1,600 ka mga healthcare workers gikan sa mga doktor, utility workers, ug ikadugang sa mga ospital sa probinsiya.
Ang usa ka nurse sa Probinsiya sa Sugbo modawat og katumbas sa Salary Grade 15 o P38,000-P40,000 base sa National Budget Circular sa Department of Budget and Management. / ANV