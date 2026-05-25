Probinsiya sa Sugbo moduso'g mass rollout sa electric vehicles

Giduso sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang pagpalapad sa paggamit sa electric vehicles (EVs) alang sa pampublikong transportasyon pinaagi sa zero-down-payment ug ubos nga interes nga financing program.
Sumala ni Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office (PPDO), giila ang Sugbo isip usa sa prayoridad nga probinsiya sa nasod alang sa mass EV rollout, nga suportado sa P2-bilyunes nga pundo sa SB Corp sa Department of Trade (DTI )ug sa Department of Transportation (DOTr).
Duol sa 30 ka transport cooperatives ang niaplay human sa orientation nga gipahigayon sa Capitol.
Ubos sa programa, matag kooperatiba mahimong makakuha og hangtod tulo ka EV units nga walay down payment ug adunay 1% ngadto 3% interes sulod sa lima ka tuig.
Sugdan lang ang bayad kon operational na ang sakyanan.
Ang matag electric mini-bus nagkantidad og P4.5 milyunes, diin katunga abagahon sa manufacturer ug ang pikas katunga ipahuwam sa SB Corp.
Matod ni Provincial Administrator Ace Durano, mas barato ang operasyon sa EV kay mokabat lang og P5 kada kilometro, kumpara sa diesel nga P50 kada kilometro.
Ang mga unit mahimong mopuli o modugang sa kasamtangang prangkisa sa mga operator.
Kada mini-bus makasakay og 35 ka pasahero ug adunay mobile app alang sa tracking ug advance ticketing.
Target sa probinsiya nga magsugod ang pilot rollout sa Hulyo ug palapdon kini sa dili pa ang Septiyembre, lakip ang mga rota sa Metro Cebu ug mga isla sama sa Camotes ug Bantayan, isip kabahin sa long-term sustainable transport system sa Sugbo. / CDF