Probinsya nagbantay sa supply sa tubig, mga ani

Si Gob. Gwendolyn Garcia nagpugong sa pagdeklarar og state of calamity sa Probinsiya sa Sugbo aron matubag ang epekto sa taas nga heat index.

Sa press conference niadtong Lunes, Abril 8, 2024, si Garcia niingon nga ang Kagamhanan sa Probinsiya nag-monitor sa sitwasyon sa tanang local government units (LGUs) sa ilang hurisdiksyon, apil na ang pagtuon sa ani ug suplay sa tubig.

Iyang gipasaligan ang mga mag-uuma ug mananagat nga sila naka-insured ubos sa Philippine Crop Insurance Corp.

“Damage to crops will be compensated accordingly,” matod ni Garcia.

“As of now, we will watch and study the situation very carefully. We will assist where we can assist and we will make a decision when we have to make a decision,” dugang ni Garcia.

Gisuwayan sa SunStar Cebu nga makakuha og data sa produksiyon sa mga tanom sa probinsiya, apan ang Provincial Agriculture Office dili mohatag niini kon walay pagtugot sa Office of the Governor.

PROBLEMA

Gitataw sa gobernador nga ang problema sa suplay sa tubig makita lamang sa dakbayan sa Sugbo.

Siya niingon nga ang Probinsiya adunay joint venture deal sa usa ka water firm nga nakabase sa Manila aron mokuha og tubig gikan sa Luyang River sa amihanang lungsod sa Carmen nga gisuplay sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD).

Niadtong Abril 3, ang MCWD nitaho sa pagminos sa produksiyon sa tubig tungod sa El Niño phenomenon. Niresulta kini sa pagreklamo sa mga konsumedor bahin sa ubos nga presyur sa tubig o wala’y suplay sa tubig, labi na sa mga elevated ug interior nga lugar.

Si Garcia niingon nga iyang gipatawag ang tanang City ug Municipal Risk Reduction and Management Offices ubos sa hurisdiksyon sa Probinsya sa pagpalig-on sa preventive measures aron mamenosan ang epekto sa hulaw, sama sa mga insidente sa sunog.

Usa ka grass fire ang niulbo sa mga hilit nga lugar sa habagatang lungsod sa Oslob niadtong Sabado sa gabii, Abril 6, nga nakaapekto sa mokabat sa 70 ka ektarya nga yuta sa Barangay Poblacion, Cañang, Calumpang ug Daan Lungsod.

“To see to it that everyone is reminded of the risk of flammable materials that were normally, dili unta. This precisely because of abnormally high-temperature indices,” matod ni Garcia.

WAY HUNONG

Ang weather bureau nga Pagasa nipahibawo niadtong Martes nga ang taas nga temperatura sa adlaw magpadayon bisan pa sa katag-katag nga pag-ulan nga masinati sa gabii.

Si Jhomer Eclarino sa Regional Services Division sa Pagasa Visayas niingon nga nilabay ang mga pag-ulan ug naimpluwensyahan sa Easterlies.

Ang Easterlies mao ang hanging naandan nga mohuros sa silangan kasagaran sa mga tropikal nga rehiyon sama sa Pilipinas, nga nagdala og init, umog nga panahon ug panagsang pag-ulan.

“Adunay higayon nga moagi sa hinay nga pag-ulan, apan ang panahon magpadayon nga init,” ingon niya.

Ala 1 sa hapon niadtong Martes, ang Sugbo nitala og heat index nga 37 degrees Celsius. Ang numero ubos sa extreme caution, nga anaa sa taliwala sa 32 ug 41 degrees Celsius, ug mahimo’ng hinungdan sa kainit ug kakapoy ug mahimo usab nga mosangpot sa heat stroke.

Ang heat index o “feels-like” nga temperatura naghiusa sa temperatura sa hangin ug humidity kon unsa ka init ang bation sa lawas sa tawo sa panahon. / EHP, KJF