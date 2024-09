Problema sa langaw sa Lungsod sa Asturias nagkagrabe

Wala unay mga manok nga galmon isip broiler nga gitugotang makasulod sa mga poultry farm sa lungsod sa Asturias tungod sa pagdagsa sa mga langaw sa lugar.

Kini maoy gipahibaw ni Asturias Mayor Dana Andrew "Dongkoy" Dumdum subay sa gihimong inspeksyon sa lungsod.

Matod sa mayor nga nakadugang sa kabalaka sa mga residente ang daghang langaw nga posibleng magdala og nagkadaiyang mga sakit ilabi na kon motugdon kini sa mga pagkaon.

"Nag issue si Mayor Dongkoy Dumdum ug no chick in warning ngadto sa duha ka poultry farm sa lungsod," matod sa Asturias LGU.

Ang mayor miumol na og task force nga maoy padayon nga mo-monitor sa kahimtang sa mga poultry farm sa lungsod, pagsiguro nga malimpyo ang lugar.

Subay niini, padayon nga nanawagan si Dumdum ngadto sa mga konstituente nga adunay mga manokan nga mo-abag sa kagamhanan pinaagi sa paghinlo sa ilang mga pasilidad ug mohimo og mga lakang aron mapugngan ang pagdaghan sa mga langaw.

Pasidaan sa mayor sa mga magmagahi sa pagtuman sa maong mando nga iyang pasirad-an ang mga pasilidad ug dili na kini makaabli pag-usab.

Kahinumdoman nga nakasugat na sa susamang insidente ang lungsod niadtong 2014 diin miluwat ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7 og notice of violation sa usa ka poultry farm tungod sa "fly infestation." / ANV