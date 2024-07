Problema sa tubig

Opisyal nga magsugod karong adlawa, Hulyo 11, ang mga duwa sa Palarong Pambansa 2024, apan pipila ka billeting quarters sa dakbayan sa Sugbo nag-atubang og problema sa supply sa tubig.

Si Assistant Deputy Head Delegation for Management sa Region VI-A o Calabarzon, Eduarda Zapanta, nikompirmar sa SunStar Cebu sa Miyerkules, Hulyo 10, 2024, nga nakasinati sila og kakuwang sa tubig, barado ug pipila ka guba nga comfort rooms.

“Basically, the comfort room is a challenge and then the water,” matod ni Zapanta.

Ang rehiyon dunay kapin sa 900 ka mga delegado nga nagpuyo sa Tejero Elementary ug National High School.

Ang delegasyon sa rehiyon sa billeting area anam-anam nga nangabot sukad sa Hunyo 26, sumala ni Zapanta.

Nagpahatod sila og tubig sud sa napulo ka higayon sa usa ka adlaw ug, hinuon, giabagan sila sa tagdumala sa tunghaan.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa tigpamaba sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga si Minerva Gerodias, siya niingon nga wa silay nadawat nga taho nga kulang sa suplay sa tubig gikan sa billeting quarters.

Samtang, ang Rehiyon 11 o Davao region nga adunay 780 ka mga delegado nakasinati usab sa maong limitasyon.

“Kon unsay naa, mao ray ato, dili mangayo og ala-hotel nga akomodasyon, naa man gyud nay limitasyon, ” matod sa tigpamaba sa Region 11 nga si Jenielito Atillo.

Naobserbahan usab niya nga ang billeting host, quarter ug ang local government unit (LGU) nagtinabangay aron matubag ang mga limitasyon sama sa suplay sa tubig.

Sa Labangon Elementary School, nangandam na ang tunghaan sukad pa sa Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA) sanglit napilian na ang ilang tunghaan alang sa billeting.

Ila nang gipaabot ang mga limitasyon ilabina ang suplay sa tubig kay ang barangay dako kaayo’g suporta sa suplay sa tubig.

Ang Mabolo National High School, nga kasamtangang nag-akomodar og 660 ka mga bisita gikan sa Rehiyon III-Central Luzon, nagpadayag usab sa kakuwang sa suplay sa tubig.

Sa Zapatera Elementary School, gipuy-an sa 585 delegates sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), nasinati nga dunay gamay lang nga kakuwang sa tubig.

Ang principal sa tunghaan, Ma. Elgie Rama Englis, niingon nga duna silay igong tubig alang sa delegasyon. / CDF, Kirby Clint Antoni ug Dana Gracielle Quirante - UP Tacloban interns