Produksyon sa pangisda sa Sugbo misaka og 8.33% niadtong 2025

Nitala ang produksyon sa pangisda sa Lalawigan sa Sugbo og 36,586.32 metric tons niadtong 2025, dunay pagsaka nga 8.33 porsyento gikan sa 33,774.15 metric tons sa miaging tuig.
Base sa preliminary nga resulta gikan sa Philippine Statistics Authority (PSA) nga gipagawas niadtong Abril 27, 2026, ang maong pagsaka gumikan sa paglambo sa commercial ug marine municipal nga pangisda.
Kini maoy nibalanse sa dako nga pag-us-os sa sektor sa aquaculture ug sa padayong pagkunhod sa inland municipal fishing.
Ang panagat sa kadagatan ubos sa municipal fisheries gihapon ang nag-unang nagtampo sa kinatibuk-ang produksyon sa lalawigan, diin nikuha kini og 50.66 porsyento sa kinatibuk-ang gidaghanon.
Ang produksyon niini nga subsector niabot og 18,533.77 metric tons niadtong 2025.
Nagpasabot kini og 21.10 porsyento nga pagsaka gikan sa 15,304.15 metric tons nga natala niadtong 2024.
Ang dilis ang nakatala sa labing taas nga produksyon niini nga kategoriya nga miabot og 4,876.47 metric tons.
Samtang ang produksyon sa samaral nisaka og maayo sa 1,042.24 porsyento, diin misaka kini ngadto sa 2,186.01 metric tons.
Ang subsector sa commercial fisheries nagpakita usab og positibo nga dagan, sa nagkadako nga papel niini sa ekonomiya sa probinsya.
Ang gidaghanon natala sa 9,641.69 metric tons, usa ka pagsaka nga 17.70 porsyento gikan sa 8,191.79 metric tons niadtong 2024.
Ang tunsoy maoy nangulo sa komersyal nga produksyon nga adunay 2,543.06 metric tons.
Gisundan kini sa galunggong isip ikaduhang labing taas nga isda, nga nisaka og 28.90 porsyento ngadto sa 1,970.35 metric tons.
Bisan pa man sa pag-uswag sa ubang dapit, ang produksyon sa aquaculture mius-os og 18.16 porsyento sa maong panahon. Ang produksyon nius-os ngadto sa 8,405.42 metric tons gikan sa 10,270.23 metric tons niadtong 2024.
Ang abot sa mga punong sa tubig nga sagol-tab-ang ug parat nius-os og 45.72 porsyento, diin natagak kini sa 3,402.18 metric tons.
Apan ang produksyon sa guso nagpabiling nindot sulod sa maong subsector, diin nisaka kini og 20.84 porsyento ngadto sa 3,462.13 metric tons.
Ang mga punong sa freshwater fishponds mao ang nakatala sa labing taas nga rate sa pagtubo sa 70.39 porsyento, bisan pa man og gamay ra ang gidaghanon niini nga anaa sa 48.63 metric tons. / CDF