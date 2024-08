Professional guidance counselors gikinahanglan

Atol sa Second Congressional Commission on Education (Edcom 2) sa Martes, Agusto 13, 2024, ang nasod nanginahanglan og daghang guidance counselors sa mga eskwelahan aron maseguro ang suporta sa mental health para sa mga estudyante.

Sa usa ka press briefing, si Edcom 2 Executive Director Karol Mark Yee niingon nga si Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. nabalaka sa usa ka sectoral meeting bahin sa mga nadiskubre sa Programme for International Student Assessment (Pisa), nga nagpakita nga ang Pilipinas nag-una sa mga kaso sa bullying tali sa daghang kanasoran nga dunay epekto sa mental health sa mga estudyanteng Pilipino.

Matod ni Yee, ang pagtuon usab nagpakita nga ang Pilipinas usa sa mga labing daghan nga porsyento sa mga estudyante nga nag-report nga nakasinati og bullying sa ilang mga tuig sa eskwela.

BULLYING

Ang Pisa 2022 usab nagpakita nga usa sa tulo ka estudyante nga Pilipino ang gi-bully sa mga eskwelahan, nga 43 porsyento sa mga biktima mga babaye ug 53 porsyento mga lalaki, kompara sa Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) nga average nga 20 porsyento sa mga babaye ug 21 porsyento sa mga lalaki.

“Nabanggit ni Presidente may nabasa siyang article na may Singapore study that says that the loneliest students in the world are Filipinos. That is also in the Pisa data, the Filipino students feel that they don't belong,” matod ni Yee.

Si Yee niingon nga ang Presidente nagtugot sa mga ahensya nga motutok sa maong isyo.

Gisulti niya nga kini nagpasabot sa panginahanglan sa pagtubag sa kakulang sa guidance counselors sa nasud, nga ilabi na sa Republic Act 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013, kining mga propesyonal gipasiugda nga maghatag sa mga estudyante og suporta sa mental health.

COUNSELORS

Hangtod sa Marso 2024, ang Department of Education adunay 4,460 nga bakanteng posisyon para sa guidance counselors.

Si Yee niingon nga ang nasod naka-produce ra og mga 300 nga graduates matag tuig para sa guidance ug counseling, kay kini nagkinahanglan og master’s degree program.

“To fill all of the vacancies, it will take us 14 years with the current setup,” matod niini.

“Almost 5,000 plantilla positions are vacant, but if you look, almost no school offers MA (Master of Arts) in guidance and counseling,” dugang ni Yee.

Si Department of Education Secretary Sonne Angara niingon nga ang Presidente nagtugot kaniya sa pagpangita og igo nga mga tawo nga maghatag og guidance ug counseling services, bisan kung wala sila’y master's degrees nga gikinahanglan sa balaod.

Dugang ni Angara nga ang DepEd nagplano nga maghimo og proposal aron amandahan ang Republic Act 9258, o ang Guidance and Counseling Act of 2004, aron tangtangon ang master's degree requirement para sa guidance counselors.

“Yung kakulangan ng guidance counselors, halos 5,000 'yung bakanteng posisyon. Tulad ng sinabi niya kanina para maging isang guidance counselor, nasa batas kailangan magka-master's degree ka doon sa pagiging guidance counselor. Number one, 'yun ang naging problema,” dason ni Angara.

“Sana punan muna 'yung 5,000 bakanteng posisyon ng mga kahit graduates ng guidance counseling at psychology or whatever specialization pero di na kailangan 'yung master's degree. Bigyan sila ng palugit o limang taon para makuha nila 'yung necessary credentials,” dugang niya.

LIFELINE

Gisulti niya nga sa pagkakaron, nagdepende sila sa mentors ug mga magtutudlo alang sa suporta sa mental health sa mga estudyante ug aron maseguro nga adunay lifeline ang mga estudyante.

Samtang, si Angara usab niingon nga kinahanglan nga repasohon ang learning recovery program sa nasud, nga ang mga interbensyon kinahanglan nga mag-focus sa mga panginahanglan sa mga estudyante, ug ang gobyerno kinahanglan magamit sa science-based data gathering.

Gisulti niya nga ang kapasidad sa mga estudyante kinahanglan i-assess sa wala pa ug human sa pagdumala sa learning recovery camps, isip kabahin sa National Learning Recovery Program (NLRP).

Si Yee miuyon nga ang NLRP kinahanglan nga repasuhon ug himoon nga mas learner-centered.

“Iyong request namin sa DepEd is sana iyong plano natin detalyado depende sa pangangailangan ng iba’t ibang bata kasi hindi naman lahat ng bata ay ganoon iyong kailangan,” Yee said.

“Iyong iba, kailangan mas focused, mas maraming oras. Iyong iba,, refreshments lang. So sana mayroon tayong delineation in terms of the interventions,” dugang niini. / Sunstar Philippines