Programa bahin sa baratong bugas sa Kapitolyo ipadayon

Bisan sa mga kakulian tu­ngod sa mga kontrobersiya sa suplay sa bugas gikan sa National Food Administration (NFA), ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo gikatakdang molusad og usab sa ilang mga programa nga nagsalig sa makanuna­yong suplay sa bugas.

Sa press conference niadtong Biyernes, Mayo 17, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia niingon nga ang NFA nigahin sa provincial government og pasiunang 5,000 ka sakong bugas nga adunay sulod nga dili mominus 50 kilos nga bugas matag sako.

Si Garcia niingon nga suportahan niini ang mga programa sa Kapitolyo sama sa Sugbong Merkadong Barato, Sugbo School Feeding Program, ug Bugasan sa Kababayen-an sa Barangay nga nahunong sa miaging tuig tungod sa kakuwang sa suplay sa bugas gikan sa NFA.

“We were totally dependent on the NFA selling rice to the province of Cebu at P25 per kilo,” matod ni Garcia.

Kini human si NFA Acting Administrator Larry Del Rosario Lacson misaad kaniya sa paghatod sa inisyal nga 5K sako sa bugas, atol sa pagbi­sita sa opisyal sa Kapitolyo niadtong Abril 30, 2024.

Apan, adunay mga kausaban sa programa aron mahiuyon sa umaabot nga paglusad sa nasudnong programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbaligya sa bugas sa tag P29 matag kilo.

Si Garcia niingon nga ang Sugbong Merkadong Barato diin ang NFA rice ibaligya sa mga Cebuano indigent ug “poorest of the poor” beneficiaries sa P29 matag kilo imbes sa P20 matag kilo.

“Kana kay way-way below the present market price nga P50 to P60 per kilo nga makatabang kaayo sa consti­tuent,” matod ni Garcia.

Ang P20 matag kilo sa bugas ang gisaad sa kampanya sa administrasyong Marcos nga wala makab-ot.

Si Garcia niingon nga ang listahan sa mga benepisyaryo gihatag na sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Central Visayas, busa, iyang gipasalig nga ang local government units walay kalambigitan niini ug aron malikayan ang mga paboritismo.

Kini nagsiguro nga ang programa dili maabuso ug parehas nga gigahin sa mga benepisyaryo, matod ni Garcia.

Ang ubang rice-centric nga mga programa sa kagamhanang probinsiyal mao ang Sugbo School Feeding Program nga naghatag og init nga pagkaon sa tanang tinun-an sa elementarya nga pampublikong tunghaan sa Probinsiya sa Sugbo; ug ang Bugasan sa Kababayen-an sa Barangay nga namaligya og bugas sa tag P27 matag kilo pinaagi sa mga grupo sa kababayen-an sa mga barangay. / EHP