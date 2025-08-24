Programa nga CEB-i Hacks gilusad sa MCIA alang sa mga estudyante

Gilusad sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) ang CEB-i Hacks, usa ka unom ka semana nga innovation challenge nga gigamitan og artificial intelligence (AI).
Kini nagtumong sa paghimo sa Sugbo nga usa ka smart ug tech-driven nga sentro sa turismo. Ang programa gidesinyo aron magamit ang pagkamamugnaon sa mga batan-ong Sugbuanon pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa unibersidad sa paghimo og mga bag-ong solusyon gamit ang AI aron mapalambo ang pagbiyahe, turismo, ug mga kasinatian sa airport.
Ang mga partisipante gikan sa nagkalain-laing natad sama sa teknolohiya, turismo, negosyo, ug disenyo hagiton sa paghimo og mga solusyon nga gigamitan og AI aron mapalambo ang mga kasinatian sa turismo, mapahapsay ang mga operasyon sa airport, ug mapaayo ang pagpamaligya sa destinasyon.
Si Christine Villanueva, pangulo sa Strategy and Communications sa Aboitiz Infracapital Cebu Airport Corporation (ACAC), miingon nga ang programa nagtumong sa paghatag og gahom sa mga batan-ong innovators aron makatabang sa pag-umol pag-usab sa kaugmaon sa pagbiyahe ug turismo sa Sugbo.
Matod niya ang CEB-i Hacks nagpakita sa mas lapad nga pasalig sa MCIA sa paghimo sa airport dili lang isip usa ka port of entry, kon dili isip usa ka plataporma alang sa inobasyon ug digital transformation.
“Through CEB-i Hacks, we are opening the runway for young innovators to co-create solutions that will redefine travel and tourism in Cebu,” matud ni Villanueva.
“We believe in the creativity of Cebuano youth to reimagine the future of tourism using the power of AI,” dugang niya.
Sulod sa unom ka semana nga programa, ang mga partisipante bansayon pinaagi sa mga expert-led workshop, mentorship sessions, ug hands-on nga paggamit sa mga AI tools.
Kauban ang Google Cloud ug Globe Business, ang programa naggamit sa Google Gemini, ang generative AI platform sa Google, aron matabangan ang mga partisipante sa pag-brainstorm ug paghimo og mga solusyon sa tinuod nga kalibutan.
Ang inisyatiba taposon sa usa ka “Demo Day,” diin ang mga nag-unang team mopresentar sa ilang mga ideya ngadto sa usa ka panel sa mga eksperto sa industriya ug stakeholders.
Ang CEB-i Hacks nagtumong sa pagsusi kon unsaon pag-amot sa AI sa inclusive ug sustainable tourism development, samtang gipahimutang ang Sugbo isip usa ka posibleng sentro sa inobasyon sa turismo sa Visayas.
Ang CEB-i Hacks gi-host sa The Sandbox Foundation, uban sa suporta gikan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry.
Ang mga aplikasyon dawaton hangtod sa Biyernes, Agosto 29, 2025. / DPC