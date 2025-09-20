Programa ni Banzon ipadayon sa bag-ong hepe sa Bohol

Bag-o na ang hepe sa Bohol Provincial Police Office (BPPO) ug siya si Police Colonel Patricio Degay, Jr.
Iyang gihulipan si Police Colonel Arnel Banzon nga nagretiro sa PNP service sa edad nga 56 niadtong Biyernes, Septiyembre 19, 2025.
Ang change of command ug retirement ceremony gipahigayon sa Camp Francisco Dagohoy nga gipangunahan ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7.
Nagpasalamat si Banzon sa iyang mga personnel ug pamilya sa ilang suporta sulod sa iyang kapin 30 ka tuig nga serbisyo.
Sa iyang bahin si Degay nipasalig sa pagpadayon sa mga nasugdan nga programa ni Banzon. / AYB