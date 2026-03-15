Programa sa mga PWD, batan-ong atleta giduso

Libo-an ka batan-ong atleta ug persons with disabilities (PWDs) sa Dakbayan sa Sugbo ang makabenipisyo unya sa mas lapad nga access sa paugnat sa kusog pinaagi sa duha ka giduso nga ordinansa sa grassroots league ug Paralympic development program.
Ang maong mga lakang, nga giduso nilang City Councilor Nyza Archival ug Sangguniang Kabataan Federation - Cebu City President Rhea Mae Jakosalem, nagtumong sa pagpalig-on sa long-term sports development framework sa dakbayan.
Ang gisugyot nga Cebu City Paralympic Sports Development Ordinance of 2026 ni Archival nagtinguha nga magtukod og usa ka organisadong sistema sa pagbansay ug suporta alang sa mga atleta nga adunay kabilinggan sa lawas.
Iyang gisugyot ang pagmugna sa Cebu City Paralympic Sports Development Program, nga mohatag og libreng pagbansay, coaching, medikal nga suporta, ug pinansyal nga tabang alang sa mga kwalipikadong partisipante.
Ubos sa maong sugyot, ang Cebu City Sports Institute maoy magsilbing nag-unang training center, diin ang mga pasilidad gidisenyo aron makaakomodar sa mga PWD ug makasuporta sa mga programa sama sa coaching clinics, sports science services, ug posibleng mga dormitoryo sa atleta.
Matod ni Archival, ang maong lakang nagtumong sa pagsiguro og patas nga oportunidad alang sa mga PWD aron makabansay ug makaapil sa mga duwa, lakip na ang posibleng pagsalmot sa nasyonal ug internasyonal nga mga kompetisyon.
Sa laing bahin, giduso ni Jakosalem ang pag-institutionalize sa Sugbo Cup, usa ka tinuig nga inter-barangay sports league nga salmotan sa mga atleta nga nag-edad og 18 ngadto sa 24 gikan sa 80 ka mga barangay sa siyudad.
Ang gisugyot nga ordinansa nagmando sa mga barangay nga mag-organisar og mga youth teams nga moapil sa mga duwa sama sa basketball, volleyball, football o futsal, athletics, table tennis, ug badminton.
Ang maong liga i-organisar sa Cebu City Sports Commission sa pakigtambayayong sa Sangguniang Kabataan Federation, diin adunay inisyal nga P5 milyones nga gigahin alang sa unang tuig sa pagpatuman niini.
Giklaro ni Jakosalem nga ang programa nagtumong nga madiskobrehan ang mga talento sa mga atleta sa grassroots level samtang gidasig ang himsog nga panginabuhi, disiplina, ug teamwork taliwala sa mga kabatan-onan. / EHP