Programa sa minors sa CV hugtan sa PRO 7

Tungod sa sunodsunod nga krimen nga nalambigitan sa mga menor de edad sama sa pusil ug uban pa, ang Police Regional Office (PRO) 7 nimando sa tanang police offices sa Central Visayas nga mohimo og programa aron mapugngan nga kriminalidad nga naglambigit sa minors.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, nga kinahanglan dunay himuon nga proactive measure ang kapulisan labot sa problema sa mga menor de edad sa pakig-alayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Lakip sa ilang tinguha nga makigdayalogo sa mga ginikanan sa maong mga menor de edad nga suspetsado sa usa ka krimen aron mapugngan nga masubli ang nahitabong krimen nga hinimoan sa mga batan-on.

“Kini nga endeavor ato ning gibuhat hand in hand with the Department of Social Welfare and Development and of course the local government units, we’re taking of reports nga naay mga incidents karon nga na-involve ang mga minors. We would like to assure everyone that that your Police Regional Office 7 will institute security measures to protect our children (minors) of course in accord with what is mandated in the law,” matod ni Pelare.

Kahinumdoman nga nagsunodsunod na ang krimen nga gikalambigitan sa mga menor de edad.

Niadtong Mayo 9, 2024 sa alas 4:10 sa kaadlawon sa Yati, lungsod sa Liloan probinsya sa Sugbo, gipamusil ang grupo sa mga batan-on sa mga sakop sa Crips gang nga miresulta sa kamatayon sa 16 anyos nga babaye ug pagkaangol sa tulo ka kauban niini nga pulos menor.

Nadakpan hinuon dayon ang upat ka mga suspetsado, duha niini mga menor de edad pa nga maoy gitudlo nga namusil sa mga biktima. / AYB