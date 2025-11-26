Programa sa Sinulog 2026 pamub-an ; 2 LGUs miatras

Gusto ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahuman ang Sinulog sa sunod tuig sa alas 6 o alas 7 sa gabii tungod kay ang taas nga programa mahimong makapawala sa kadasig sa mga nanan-aw imbes nga malingaw sa selebrasyon.
Gisulti kini ni Archival nga usa sa mga isyu nga gihisgutan sa iyang inisyal nga diskusyon uban sa presidente sa Sinulog Foundation Inc. (SFI) Board of Trustees nga si Ricky Dacay diin iyang namatikdan nga ang nangaging mga edisyon dugay kaayo tungod sa daghang mga contingent, dili klaro nga float specifications, karaan nga mga sakyanan, ug mga entries nga nagbara sa rota sa parada.
“Nakat-on ta sa atong mga sayop. Numero uno, limitahan ang gidaghanon sa mga contingent. Naa gihapon ang pagbati sa Sinulog, apan dili nato kinahanglan nga sobrahan,” matod niya.
Sa sayong interbyu, si SFI Executive Director Emer “Jojo” Labella niingon nga 35 ra ka contingent ang tugotan nga moapil sa Sinulog 2026 aron malikayan ang kahuot nga nasinati panahon sa Sinulog 2025.
Pipila ka mga local government units ang niatras na, ang Danao City ug Talisay City tungod sa epekto sa Bagyong Tino.
Ang deadline sa pagparehistro sa contingent magpabilin sa Nobiyembre 30, apan dili pa final ang tanan hangtod dunay kausaban.
Gikompirmar sab ni Archival nga i-review sa siyudad ang gisugyot nga P100 milyunes nga budget alang sa Sinulog 2026 tungod kay gikonsiderar ang padayon nga rehabilitasyon ug recovery efforts human sa Bagyong Tino.
“Kon naay mga kalihukan nga dili importante, basin pwede nato na ipadaplin,” matod niya.
Iyang giklaro nga ang siyudad bukas sa sponsorships, “pananglitan kon naay motanyag og fireworks, atong dawaton.”
Ang mayor nagkanayon nga makigsulti siya kang Cebu Governor Pamela Baricuatro aron maseguro ang “usa ka Sinulog” nga pamaagi diin ang probinsiya mopahiuyon sa mga plano sa siyudad.
Nagtanyag ang provincial government nga mag-host og Devotee City para sa mga pilgrim.
Matod ni Archival nga ang Cebu City andam nga mohatag og mga tolda, comfort rooms, kitchen facilities, security, o bisan paggamit sa kanhi quarantine center kon gikinahanglan.
“We appreciate the province’s support. We just have to communicate the city’s plans,” matod ni Archival.
Bisan pa sa mga adjustments, iyang gipasalig nga ang Sinulog 2026 magpabilin nga malipayon ug makahuluganon, mas organisado lang, limitado sa oras, ug madumala.
Subay niini, gikompirmar ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga ipadayon nila ang pag-apil sa Sinulog Festival bisan pa sa pagkunhod sa budget sa katunga.
Matod ni Ouano, nagsugod na ang siyudad sa iyang mga pagpangandam.
“Nagsugod na mi og praktis pero giingnan nako sila nga katunga lang sa total cost ang atong gastuhon. Last year gigasto namo mga P10 million, so niingon ko bisan P5 million mas maayo,” matod niya.
Dugang niya nga nagpraktis na ang team ug ang pag-apil sa festival usa sab ka bahin sa debosyon sa siyudad.
“Kini usab ang among halad kang Señor Sto. Niño,” matod sa mayor.
Gipasabot ni Ouano nga dili moatras ang siyudad sa kalihukan bisan pa kon mas simple ang pag-apil karong tuiga kaysa sa naandan.
“If it becomes simpler, the people will understand. We will not withdraw because it is already budgeted. In fact, we even cut the allocation in half,” matod niya.
Sa Sinulog 2025 celebration, ang Mandaue City nakakuha og ikaduhang puwesto sa Sinulog-Based Ritual Showdown competition.
Nakakuha sab ang siyudad og ikaduhang puwesto sa musicality category. / ABC