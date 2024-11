Project BRICK sa TUFFWOW ug TVI sa Toledo, tinubdan sa kita

Sa mga kamot sa Toledo’s United Farmers, Fishermen, and Women Workers (TUFFWOW), ang plastik nga basura nga nakuha gikan sa komunidad ug ang fly-ash byproducts gikan sa usa ka planta sa kuryente nahimong reinforced bricks nga nagahatag og makanunayon nga tinubdan sa kita sa daghang residente sa Barangay Cabitoonan, Toledo City.

Gilusad sa sinugdanan isip Project BRICK o Building Resilient Infrastructure and Communities ug diin ang grassroots community enterprise mitubo ngadto sa full blown EcoBrick Hub nga naghimo ug eco-friendly ug high-value nga mga brick ug pavers sukad niadtong 2022, sa pakigtambayayong sa Therma Visayas Incorporated (TVI) nga usa ka subsidiary sa Aboitiz Power Corporation (AboitizPower).

Pagdumala sa Basura

Kauban sa teknikal nga partner nga Green Antz Builders, Inc. kinsa naghatag sa eco-brick model ug pagbansay sa mga miyembro sa TUFFWOW, ang TVI ug AboitizPower nagdala og bag-ong inobasyon ug makina ngadto sa hub.

Ang Ecobrick mogamit sa coal ash byproducts nga libre nga gihatag sa planta sa kuryente ug sa plastik nga basura nga nakoletka gikan sa komunidad aron himuong bricks ug pavers.

Tungod sa paglambo sa programa, gipahigayon sa TVI ang “Basura Mo, Bigas Ko” campaign aron mas mapadali ang koleksyon diin nag-awhag sa komunidad nga mangulekta ug mobaylo og duha ka kilo nga plastik nga basura alang sa matag kilo nga bugas.

“Ang livelihood namin, meron kaming ecobrick. Gumagawa kami ng mga bricks at hollow blocks na may halong mga plastic, atsaka yung mga common na materyales sa paggawa ng hollow block. Dahil diyan, ang aming grupo ay nagkaroon ng sustainable na kita sa paggawa ng ecobricks atsaka yung sa hollow blocks. Sa ngayon nga, meron kaming inventory ng more than 7,000 na ecobricks. Kaya dahil dito, malaki talaga ang naitulong ng TVI sa amin dahil wala naman kaming kapasidad na makabili ng mga gamit paggawa ng ecobricks,” matod ni TUFFWOW Liaison Officer Manny Ducor.PADAYONG PANGINABUHI

Hangtod karon, ang gatusan ka miyembro sa TUFFWOW nakapahimulos sa mga kita sa proyekto.

“Isa lang ang masasabi ko sa TVI, ang pasasalamat ko sa kanila ay abot langit kasi kung wala sila, hindi kami makakagawa ng livelihood. Ito ang nag-sustento sa amin. Sana hindi magsawa ang TVI magbigay ng tulong,” dason ni Ducor.

Tungod sa kalampusan sa Project B.R.I.C.K sa pagtukod og malungtarong panginabuhi ug infrastructure sa mga komunidad nga ilang gisuportahan ug ang long-term nga kapuslanan sa eco-bricks ug eco-pavers, ang uban pang mga local government units nagaplano nga magpatuman og susama nga programa sa ilang kaugalingong komunidad. / PR