Project Katha mipalambo sa local products, mipalapad sa merkado

Nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development–Sustainable Livelihood Program (DSWD-SLP) Region 7 sa pagpalig-on sa mga lokal nga negosyo pinaagi sa Project Katha, usa ka inisyatibo nga nagtumong sa pagpauswag sa mga promising product aron mahimong mas competitive, mas marketable, ug andam alang sa mas lapad nga merkado.
Kabahin niini ang pagbisita sa Project Katha validation team sa duha ka SLP-assisted enterprises sa Central Visayas nga mao ang Sandayong Local Weavers Association sa Sogod, Cebu, ug ang negosyo ni Rochel Datoy sa Tagbilaran City, Bohol.
Sa Cebu, gisusi sa team ang mga muwebles ug fixtures nga gihimo sa Sandayong Local Weavers Association gamit ang lokal nga rattan.
Mainiton silang gidawat ni Association President Neolito Densing nga nipakita sa mga produkto sa ilang display area sa Barangay Liki.
Nagpasalamat si Densing sa padayon nga suporta sa SLP ug sa pag-ila niini sa abilidad ug pagkamamugnaon sa asosasyon.
“Sa paglabay sa mga tuig, padayon kaming gigiyahan ug gisuportahan sa SLP. Mapasalamaton kami nga nakita sa programa ang potential sa among mga produkto ug gihatagan kami og mga oportunidad aron mapauswag ug mapalambo pa kini,” matod niya.
Sa Bohol, gibisita sab sa team ang negosyo ni Datoy kansang camote chips napili isip usa sa promising products sa rehiyon ubos sa Project Katha.
Nakadawat na kini og lainlaing oportunidad ug pag-ila, lakip ang ikaduhang pwesto sa 2025 National Gawad Sulong Awards.
Matod ni Datoy, dako ang iyang pagpasalamat sa bag-ong oportunidad nga gihatag sa Project Katha aron mapalambo pa ang iyang produkto.
Human sa validation, ipadala ang product samples gikan sa duha ka negosyo ngadto sa upat ka partner universities diin tabangan sila sa mga eksperto sa packaging, design, ug overall presentation.
Sumala sa Project Katha team, adunay dakong potensyal ang mga produkto apan gikinahanglan pa kini og enhancements aron mas mahimong kompetitibo, mas mabenta, ug mas andam sa mas dagkong merkado.
Gipahayag ni Regional Director Shalaine Marie Lucero nga ang product development dili lamang kutob sa pagpaayo sa produkto, kondili apil sab ang paagi sa pagpresentar, pagpahimutang, ug pagpaila niini ngadto sa mga konsumidor.
Pinaagi sa Project Katha, nagtinguha ang DSWD-SLP Region 7 nga matabangan ang mga lokal nga negosyante ug SLP associations sa pagpauswag sa ilang mga produkto, pagpalig-on sa ilang mga negosyo, ug pag-abot sa mas dagkong merkado alang sa malungtarong pagtubo. / PR