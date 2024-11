'Project LAWA at BINHI' partner-beneficiaries, P60K ang naani gikan sa community garden

Apil sa mga tanom nga nahalin mao ang okra, talong, ampalaya, sitaw, ug kalabasa.

Ang mga lagutmon gipamaligya ngadto sa mga kasikbit nga komunidad ug barangay.

Matod ni Jenny Tapay nga usa sa mga partner-beneficiaries sa Barangay Olave nga dako kaayo ang natabang sa Project LAWA at BINHI sa ilang pang-adlawadlaw nga panginahanglan.

“Nakatabang og dako ang maong proyekto sa akong pamilya tungod kay pinaagi sa among harvest nga mga lagutmon gikan sa among communal garden, naka-income mi ug nakabahin. Ug ang among nabahin nakatabang og dako sa among mga pang-adlawadlaw nga panginahanglan sa akong pamilya,” pulong ni Tapay.

Gipadayag usab ni Tapay nga human sa kalampusan sa proyekto sa Barangay Olave ug Barangay Parian, adunay plano ang ilang grupo nga ipadayon ug mas palambuon pa ang maong proyekto.

“Among plano sa grupo nga amo padayunon ug mas palambuon pa ang maong proyekto,” dugang pa ni Tapay.

Gitukod ang Project LAWA at BINHI niadtong Hulyo 2024, uban ang tumong nga mapadayon ang agrikultural nga produksiyon bisan pa sa hulaw ug masulbad ang problema sa sobra nga tubig panahon sa ting-uwan nga maapektuhan sa La Niña.

Ang maong proyekto kabahin sa Risk Resiliency Program (RRP) sa DSWD nga nagasuporta sa mga vulnerable nga komunidad pinaagi sa cash-for-training ug cash-for-work nga mga programa. Tumong niini ang paghimo og climate-and disaster-resilient communities aron makab-ot ang sustainable development.

Apil niini ang pagtukod og mga imbakan sa tubig aron matabangan ang mga mag-uuma sa panahon sa hulaw.

Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 7 – Central Visayas uban sa Provincial ug Municipal Project LAWA at BINHI Technical Working Group, nagpadayon sa pagmonitor sa kauswagan ug kalampusan sa maong proyekto.

Ilang gilantaw ang pagka epektibo sa mga programa ug serbisyo aron masiguro nga ang mga partner-beneficiaries makapadayon ug makapauswag sa ilang panginabuhi. / PR