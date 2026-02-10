Project Liadlaw EIM-solar lab gi-turn over ngadto sa Ramon Duterte MNHS
Opisyal na nga gi-turn over sa Visayan Electric kauban ang Vivant Foundation ang bag-ong gi-retrofit nga Electrical Installation and Maintenance (EIM) Laboratory sa Ramon Duterte Memorial National High School sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo isip kabahin sa pagpalig-on sa teknikal nga edukasyon ug renewable energy skills sa mga estudyante.
Ang maong inisyatibo usa ka dakong bahin sa Project Liadlaw sa Vivant Foundation nga usa ka EIM assistance program nga una nga gituyo aron maghatag og solar equipment sa mga eskwelahan nga naa sa off-grid ug hilit nga mga lugar.
Karong tuiga, gipalapdan ang sakop sa proyekto pinaagi sa pakigtambayayong sa Visayan Electric, Department of Education (DepEd), ug Technical Education and Skills Development Authority (Tesda).
Gawas sa paghatag og mga ekipo, gipaila sab sa panagtambayayong ang gi-upgrade nga EIM curriculum nga direktang naglakip sa solar technology.
Tumong niini nga mahatagan ang mga estudyante og mas lawom ug praktikal nga kahibalo sa paggamit ug pagmintinar sa solar energy systems.
Pinaagi sa EIM-Solar curriculum, ang mga estudyante makakat-on sa pagdumala sa basic maintenance ug pag-ayo sa solar installations sa eskwelahan ubos sa pagdumala sa ilang mga magtutudlo.
Naghatag kini og aktwal nga hands-on experience nga makatabang sa ilang pagpangandam alang sa trabaho sa umaabot, ilabina sa nagkadakong panginahanglan sa renewable energy sector.
Sa turnover ceremony nga gipahigayon niadtong Pebrero 2, 2026, gipasiugda ni Visayan Electric OIC-President ug General Manager Mark Kindica ang importansya sa praktikal nga kahimanan sa modernong edukasyon.
“We believe that education is the foundation of community development. By upgrading the EIM track with solar technology, we aren’t just giving students a diploma; we are giving them a competitive advantage in today’s job market,” matod pa ni Kindica.
Dugang sa giayo nga laboratoryo, nadawat sab sa eskwelahan ang espesyal nga EIM ug solar equipment nga magamit sa pagtulun-an ug praktikal nga pagbansay.
Sumala sa mga partner nga organisasyon, ang proyekto nagpakita sa padayon nga paningkamot sa pribado ug publikong sektor sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon ug sa paghatag og mas maayong oportunidad sa karera alang sa mga estudyanteng Cebuano. / PR