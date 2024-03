Project manager sa CBRT gusto ni Rama nga taktakon

Gusto ni Cebu City Mayor Michael Rama nga tangtangon sa katungdanan si Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project manager Norvin Imbong tu­ngod sa iyang giingon nga mga sa­yop sa pagdumala.

Sa pakighinabi sa Biyernes, Marso 1, 2024, si Rama niingon nga iya nang gipahibalo ang iyang desisyon ngadto kang Transportation Secretary Jaime Bautista, apan wala niya gitumbok kon kanus-a nahitabo ang maong komunikasyon.

Sa online program sa Cebu City Hall sa Huwebes, Pebrero 29, 2024, si Rama niingon nga kon gikinahanglan, personal niyang iduso ang iyang desisyon ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tangtangon si Imbong

Gipasangil ni Rama nga ang sayop nga pagdumala ni Imbong ug kakuwang sa koordinasyon tali sa Siyudad mao ang nakalangan sa BRT project, ilabina sa pagbalhin sa deadline sa Phase 1 gikan sa Disyembre 2023 ngadto sa Hulyo 2024.

Wala mahimuot si Rama dihang gitugotan ni Imbong nga makatrabaho ang kontraktor nga wa magtagad sa epekto niini sa trapiko. “Ilisdan nako na. You better tell him ilisdan nako siya,” matod ni Rama sa pakighinabi sa dyHP sa Huwebes, Pebrero 29, 2024.

Si Rama niingon nga iya nang giingnan si Cebu City Administrator Collin Rosell nga ‘napuno’ na siya kang Imbong.

“I wish nga wala siya nag-lilimbong. Taga-an lang ka’g smile-smile. I’m sorry, I want him out,” matod Rama.

Si Rama nipadayag usab sa iyang kasuko dihang giusab ang orihinal nga rota sa CBRT project, partikular na ang pag-apil sa Barangay Bulacao.

Gipanghimakak niya ang mga alegasyon nga siya ang responsable sa mga pagbag-o sa rota sa BRT ug nangatarungan nga siya nakig-away alang sa orihinal nga plano.

Si Rama niingon nga gusto niyang klaruhon ang papel sa Siyudad sa pagdumala sa mga operasyon sa BRT. / AML