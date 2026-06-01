Project Plab mimugna’g P250K kita alang sa mga mananagat sa Olango

Nagpadayon ang paghatag og kahigayunan sa panginabuhian alang sa mga komunidad sa mangingisda ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 pinaagi sa Project LAWA at BINHI (Plab), human malampusong nakaani og bangus ang mga partner-beneficiaries sa Olango Island, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Niadtong Mayo 18, 2026, nakaani ang mga benepisyaryo sa Barangay San Vicente og 502 ka kilo nga bangus nga nakahatag og kinatibuk-ang halin nga mokabat sa P100,400.
Ang maong kalihukan gitambungan ug gisuportahan ni Ms. Irene Montejo, regional focal person sa Plab, uban sa mga kawani sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) sa Lapu-Lapu City isip kabahin sa padayon nga pagpalambo sa malungtarong panginabuhian sa mga komunidad sa kabaybayonan.
Duha ka adlaw ang milabay, niadtong Mayo 20, 2026, nakamugna na sab og laing kalampusan ang partner-beneficiaries sa Barangay Pangan-an pinaagi sa pag-ani og 1,001 ka kilo nga bangus.
Ang maong ani nakahatag og kinatibuk-ang halin nga P150,150, base sa balor nga P150 matag kilo.
Gipasayon ug gisuportahan sa mga kawani sa DSWD 7 ug CSWDO Lapu-Lapu City ang kalihukan, samtang naghatag sab og suporta ang lokal nga kagamhanan sa tibuok implementasyon sa proyekto.
Sa kinatibuk-an, nakaani ang duha ka komunidad og 1,503 ka kilo nga bangus ug nakamugna og P250,550 nga halin. Ang maong kalampusan nagpakita sa positibong resulta sa panaghiusa sa komunidad, kakugi sa mga benepisyaryo, ug padayon nga kolaborasyon sa nagkalainlaing sektor.
Matod sa DSWD, ang maong mga kalampusan nagpamatuod sa epekto sa Project LAWA at BINHI sa paghatag og malungtarong tinubdan sa kita alang sa mga pamilya sa mangingisda samtang gipalambo sab ang lokal nga produksiyon sa pagkaon.
Dako sab ang nahimong papel sa suporta sa lokal nga kagamhanan aron mahimong malampuson ang mga kalihukan sa proyekto.
Nagpadayon ang Project LAWA at BINHI sa paglig-on sa resilience ug kaugalingong paningkamot sa mga pamilya sa mananagat ug mga komunidad sa kabaybayonan pinaagi sa paghatag og mga oportunidad alang sa malungtarong kalambuan ug seguridad sa pagkaon.
Samtang nagpadayon sa paghatag og positibong resulta ang proyekto, nagpabiling matinud-anon ang DSWD sa pagpalambo sa mga lig-on ug andam nga komunidad pinaagi sa pagpalapad sa mga oportunidad sa kalambuan alang sa mga kabos ug nanginahanglan nga sektor sa katilingban. / PR