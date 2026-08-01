Promosyon sa ranggo sa kapulisan nagdala’g dako’ng responsibilidad

Nisaka ang ranggo sa 119 ka police personnel sa Police Regional Office-Central Visayas (PRO-7) human hingpit nilang naangkon ang ilang bag-ong mga posisyon.
Gipahigayon ang dungan nga Oath-taking, Donning and Pinning of Ranks sa mga bag-ong na-promote ngadto sa 2nd Level Uniformed Personnel didto sa Camp Sergio Osmeña Sr., ang kampo sa PRO-7 sa Central Visayas.
Kabahin kini sa 1st Cycle CY 2026 2nd Level Uniformed Personnel Regular Promotion Program nga gipangulohan ni Police Brigadier General Isagani Fetizanan, Deputy Regional Director for Administration sa PRO-7, kinsa usab maoy nangulo sa oath-taking sa mga na-promote nga personnel.
Sa 119 ka mga na-promote, 25 ang misaka gikan sa Police Captain ngadto sa Police Major; 11 gikan sa Police Lieutenant ngadto sa Police Captain; 10 Police Executive Master Sergeants ang nahimong Police Lieutenant; duha ka Police Chief Master Sergeants ang na-promote ngadto sa Police Executive Master Sergeant; pito ka Police Senior Master Sergeants ang nahimong Police Chief Master Sergeant; walo ka Police Master Sergeants ang misaka ngadto sa Police Senior Master Sergeant; 11 ka Police Staff Sergeants ang nahimong Police Master Sergeant; 20 ka Police Corporals ang napromote ngadto sa Police Staff Sergeant; ug 25 ka Patrolmen ang misaka sa ranggo nga Police Corporal.
Sa iyang mensahe, gipahinumdoman ni General Fetizanan ang mga bag-ong ma-promote nga kauban sa matag pagsaka sa ranggo ang mas dako nga responsibilidad ug tulubagon.
“The higher the rank, the greater the responsibility; the greater the authority, the deeper the accountability,”matod sa opisyal.
Matod niya, ang promosyon dili lamang usa ka pasidungog alang sa ilang nahimo kondili usa usab ka timaan sa mas dakong pagsalig nga gihatag kanila sa organisasyon ug sa katawhan nga ilang gipanumpaang alagaran.
Giawhag usab niya ang mga police personnel nga ipadayon ang taas nga level sa professionalism, integrity, humility, ug ethical leadership, samtang matinud-anon nga nagtuman sa ilang katungdanan sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kabtangan sa katawhan, pagpreserbar sa kalinaw ug kahapsay, ug pagpanalipod sa hustisya.
“Every new insignia placed upon your shoulders represents the trust bestowed upon you by the organization and the people you have sworn to serve. True leadership is not measured by authority, but by integrity, humility, and the courage to make decisions that uphold justice and inspire others,” matod niya.
Gidugang ni Fetizanan nga kinahanglan pamatud-an sa mga na-promote matag adlaw nga takos sila sa ilang bag-ong ranggo pinaagi sa maayong performance, husto nga paghusay sa mga sitwasyon, ug walay pagduha-duhang dedikasyon sa serbisyo. / AYB