Promosyon sa sugal i-ban sa Cebu City

Nipatuman ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo og citywide ban sa mga anunsiyo sa sugal, tungod sa mga kabalaka sa pagkaadik niini, kalisod sa panalapi, ug ang pagkaladlad sa mga menor de edad sa agresibong marketing, mapa-online man o sa mga publikong lugar.
Sa usa ka resolusyon nga giaprubahan niadtong Disyembre 16, 2025, nga giduso ni City Councilor Joel Garganera, gidili ang tanang matang sa promosyon sa sugal sulod sa hurisdiksyon sa dakbayan, lakip na ang mga billboard, poster, LED screen, mga printed material, ads sa online ug social media, ug mga sponsored event sa mga gambling operator.
Ubos sa maong resolusyon, ang Business Process and Licensing Office (BPLO), Cebu City Police Office (CCPO), ug ang City Legal Office gimanduan sa pag-monitor, pag-ila, ug pagtangtang sa mga gidili nga anunsiyo.
Gipatin-aw ni Garganera sa resolusyon nga ang pagdaghan sa ads sa sugal nakatampo sa problema sa pagpanugal, kalisod sa panalapi sa panimalay, ug uban pang mga isyu sa katilingban, hilabi na nga ang mga online platform nakapahimo niining mga content nga mas sayon ma-access sa mga batan-on ug uban pang huyang nga sektor.
Gipasabot ni Garganera nga ang kanunay nga pagkakita niini naghimo sa sugal nga daw normal na lang ug nakababag sa mga paningkamot sa pagpanalipod sa kaayuhan sa publiko.
Gitumbok usab sa resolusyon ang mga report bahin sa pagsaka sa mga kalihukan sa online gambling, nga sagad gipasiugdahan pinaagi sa social media ug mga community-based sponsorship, hinungdan nga nilihok ang dakbayan alang sa kaayuhan sa publiko.
Sa tungatungang bahin sa 2025, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) nimando sa pagtangtang sa mga gambling billboard sa tibuok nasod aron malimitahan ang pagkaladlad sa publiko sa mga promosyon sa sugal, hilabi na sa mga batan-on. / EHP