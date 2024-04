Promoter ni Golovkin wala na maghandom

Naghandom unta ang promo­ter ni Gennady Golovkin nga si Tom Loeffler nga mopahigayon og farewell fight alang sa Kazakh boxing superstar apan kuli na kining mahitabo.

Giangkon ni Toeffler nga nawad-an na siya og paglaum nga matuman ang iyang tinguha human gianunsyo sa Kazakh National Olympic Committee niadtong Pebrero, 2024 nga si Golovkin mao na ang bag-ong presidente sa KNOC.

Gipasabot ni Toeffler nga mao kini ang hinungdan nga niundang na siya sa paghaylo kang Golovkin nga mosagubang og away sa katapusang higayon.

“That’s a very high position in Kazakhstan – he’s not only the head of Olympic boxing in the country, he’s the head of every sport of the national Olympic team in Kazakhstan. So, that’s a full-time job for him,” pasabot ni Toeffler.

Si Golovkin, 42, kinsa adunay 42-2-1, 37KOs nga rekord, katapusang niaway niadtong Septiyembre 19, 2022 diin napilde siya pinaagi sa unanimous decision batok kang Mexican superstar Canelo Alvarez sa ilang inilugay undisputed super middlewight title. / ESL