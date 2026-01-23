Promotion sa sugal gi-ban sa Cebu City

Gitinguha sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga idili ang tanang matang sa advertisement nga may kalabutan sa sugal.
Kini taliwala sa nagkadaghang online betting, risgo sa adiksyon, ug sa tinguha nga mapanalipdan ang mga menor de edad ug ang mga huyang nga sektor gikan sa agresibong promosyon.
Ang gisugyot nga Cebu City Anti-Gambling Advertisement Ordinance nga gipangamahan ni Konsehal Joel Garganera, nagtumong sa pagdili sa mga promosyon sa sugal sa mga pampubliko ug pribadong dapit nga makita sa katawhan, sa tradisyonal nga media, digital platforms, ug sponsorship sa mga kalihukan nga daling ma-access.
Una nang giduso ni Garganera ang maong pagdili pinaagi sa usa ka resolusyon nga giaprobahan niadtong Disyembre 16, 2025.
Karong tuiga, ang maong lakang gihimong hingpit nga ordinansa aron madugangan og mga silot alang sa mas hugot nga pagpatuman.
Ang maong sugyot nga ordinansa giduso na ngadto sa Committee on Laws, Styling, and Ordinances, ug sa Cebu City Gamefowl Commission alang sa pag- review.
Ubos sa maong sugyot, idili na ang mga advertisement sa sugal sa mga billboard, terminal sa pampublikong sakyanan, mga establisemento, print media, radyo, telebisyon, websites, social media pages, livestreams, influencer marketing content, ug promotional partnerships sa mga event ug sports activities nga ipahigayon sa dakbayan.
Idili sab sa mga negosyo ang pagtugot sa mga advertisement sa sugal isip kabahin sa brand endorsements o sponsorship deals.
Ang pagpatuman pangulohan sa Office of the Mayor, sa koordinasyon sa Business Permit and Licensing Office (BPLO), Cebu City Police Office (CCPO), City Legal Office, ug ang National Bureau of Investigation (NBI), ilabi na alang sa mga kalapasan nga gihimo online.
Ang mga silot naglakip sa pasidaan o written warning sa unang kalapasan, multa nga P3,000 sa ikaduha, ug multa nga P5,000 uban ang posibleng suspensyon o pagbawi sa business permit sa ikatulo og sunodsunod nga kalapasan. (EHP)