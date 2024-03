Promusyon sa heneral gipugngan sa iyang asawa

Ang promosyon sa usa ka opisyal sa Philippine Army wa nadayon niadtong Martes, Marso 12, 2024, tungod sa pagsupak sa iyang asawa sa mga pasangil nga “abuse.”

Gi-defer sa Commission on Appointments (CA) for national defense committee ang ad interim appointment ni Brigadier General Ranulfo Sevilla, nga karon deputy commander sa Armed Forces of the Philippines (AFP)-Special Operations Command nga nakabase sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, human ang iyang asawa nga si Tessa Luz Reyes-Sevilla, nitestigo batok sa iyang kumpirmasyon.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Reyes-Sevilla, kauban ang iyang 12-anyos nga anak nga babaye, niingon nga ang iyang bana dili angay nga ma-promote, tungod kay iyang gisaysay ang mga pag-abuso nga iyang nasinati, ingon man ilang mga anak, gikan sa iyang mga kamot, labi na. ang kakulang sa pinansyal nga suporta ug pagluib.

Si Sevilla adunay upat ka mga anak nga kasamtangang giatiman sa iyang asawa apan duha niini adunay managlahing mga inahan.

Si Reyes-Sevilla niingon nga P2,000 lang ang ilang gidawat nga allowance gikan sa heneral sa kasundalohan.

Matod niya nga kasamtangan silang nagtago-tago kay gihasi sila sa opisyal.

“‘Wag n’yo pong ipromote yang taong yan, he doesn’t deserve it. Hindi ko na po alam kung saan na po ako lalapit ,” matod ni Reyes-Sevilla.

“Nagtiis na po kami ng mata­gal..kulang na sustento, nakukuha pang mambabae..? Yan ba ang pinagmamalaki ng AFP na hinahayaan nila na nakatira ang kabet sa loob ng kampo, sa loob ng sarili naming bahay? Yan ba na pinapakita nila na masaya at marangya ang buhay nila ng kabit niya habang kami ng mga anak ko halos manik­luhod at magmakaawa..” siya nidugang.

Si Reyes-Sevilla niingon nga ni-file siya og protection order human ang iyang bana physi­cally abused kaniya samtang siya mabdos.

Siya niingon nga walay bisan unsa nga pagpangayo og pasaylo o salapi nga makapugong sa pagbuak sa ilang pagpakahilom, nga ilang gihimo sud sa daghang katuigan.

Siya niingon nga sila nisulay sa pagpangayo og tabang sa AFP, ingon man sa Philippine Army apan sila gisultihan nga sila dili makatabang kanila.

Si Senate President Juan Miguel Zubiri niingon nga kinahanglang magkasinabot ang duha ka partido, partikular na ang paghatag og financial support sa mga bata, lakip na ang ilang edukasyon ug inadlaw nga panginahanglanon.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita kaniadtong Miyerkules, Marso 13, 2024, ang tigpamaba sa AFP nga si Colonel Francel Margareth Padilla mihimakak sa mga pangangkon ni Reyes-Sevilla nga gibalewala sa AFP ang iyang mga reklamo. / SunStar Philippines