Propesor, tinun-an nagdu’g sa classroom?

Propesor sa Cebu Technological University (CTU) main campus sa dakbayan sa Sugbo naa sa malisod nga sitwasyon tungod sa gii­ngong pagpanghasi sa mga lalaki nga estudyante ug job order (JO) nga mga empleyado sa institusyon.

Pipila sa mga ginikanan, faculty members ug alumni nipadala og complaint-letter sa nagkalain-laing miyembro sa Board of Regents ug sa presidente sa unibersidad bahin sa maong butang.

“We wish to inform you that a vast majority of us — faculty, staff, parents, and alumni — were already cognizant of the cases involving Juan’s (tinuod nga ngan gipugngan sa SunStar samtang wa pa makuhai sa habig) sexual harassments and advances toward male students and job-order workers within our school. This was not a novel revelation to our university,” matod nila sa usa ka suwat nga gipetsahan og Disyembre 29, 2023.

Ningpadala sila og kopya sa sulat sa Superbalita ug SunStar Cebu.

Gusto nila nga mohimo og imbestigasyon ang administrasyon ilabi na human giingong nakit-an sa duha ka kanhi dean sa maong tunghaan ang propesor nga natulog tupad sa usa ka tinun-an nga ang katunga sa lawas hubo sulod sa classroom.

“Their firsthand observation exposed Juan’s inappropriate conduct as a public servant, causing discomfort,” matod nila.

Ang mga reklamante niingon nga kini lang ang pinakaulahing eskandalo nga naglambigit sa usa ka tawo nga konektado sa unibersidad.

Matod nila nga adunay mga bias kon ang mga akusado nga indibidwal kaalyado sa karon nga administrasyon.

“There appears to be a pattern of overlooking and concealing cases of sexual harassment or molestation in our university, resulting in offenders evading consequences,” dugang nila.

Matod nila nga ang uban pa nga giingong mga kaso gipalabay lang.

Kini naglambigit sa mga kanhi opisyal sa CTU nga giingong nang-harass sa babaye nga mga estudyante ug mga babaye nga empleyado sa JO sa lain-laing mga okasyon ingon man usab sa sekswal nga pagmolestiya sa usa ka babaye nga estudyante.

Giakusahan usab sa mga nagreklamo nga ang pipila ka mga miyembro sa faculty ug mga or­ganikong non-teaching personnel sa mga satellite campus sa unibersidad adunay nagpadayon nga sekswal nga relasyon sa pipila ka mga estudyante ug kawani.

“The aforementioned sexual harassment cases seemingly favored the offenders due to the strategic handling by a Mr. Pedro (real name withheld until SunStar Cebu gets his side) during his tenure as the Committee on Decorum and Investigation (Codi) chair for several years ago,” matod nila.

Nanghinaot ang mga reklamante nga ang kasamtangang Codi mohimo og makuti ug patas nga imbestigasyon sa ilang mga alegasyon.

Gisuwayan pagkontak sa SunStar Cebu si Joelle Medalle, Codi chairperson, ug ang nahisgutang propesor, apan pakyas.