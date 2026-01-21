Propsman nalabtikan sa telco wire, na-comatose

Kritikal ang kondisyon sa 38-anyos nga propsman sa Carcar City contigent sa Sinulog, samtang kauban niini nabali ang wala nga bukton human natagak sa gisakyan nga trak nga gikargahan sa ilang props.
Ang insidente nahitabo niadtong alas 8:00 sa gabii, Lunes, Enero 19, 2026, sa national highway sa Lawaan 3, Talisay City.
Ang mga biktima giila nga sila si Benjie Tanoco ug Roderick Nuñez pulos taga Carcar City.
Pauli na ang delegasyon sa Carcar gikan nga ni-perform sa ilang repeat performance human nga sila maoy third place sa Sinulog based category.
Base sa imbestigasyon sa City of Talisay- Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda), ang trak de karga gimaneho ni Emmanuel Jesus Diacamos nga nakabantay nga adunay nipaka sa luyo ug niungot ang sakyanan.
Lima ka tawo ang sakay sa trak lakip na sa drayber, usa ang anaa sa passenger seat samtang ang tulo anaa sa luyo nagbantay kon adunay maagian nga wires nga nagyanyan o ubos ang bitay aron nga iwaling nga di masangit sa ilahang props.
Sa dihang naabot na sa Talisay City nasangit ang props sa telco wire nga nainat dayon nalabtik ngadto sa props nga maoy hinungdan nga nahulog ang duha ka propsmen.
Sumala sa drayber nga si Diacamos nga hinay ra ang iyang dagan sa trak kay nakabantay na sila sa mga nabitay nga wire ug nag-convoy sab sila sa uban pa nila nga kauban.
Dali nga gidala sa tambalanan ang duha ka propsmen samtang gidala sab sa buhatan sa CT-Toda ang maong drayber.
Nasayran nga nagrabihan si Tanoco human nga napantok ang ulo sa sementado nga dalan hinungdan nga na-comatose.
Niadtong Martes, Enero 20, gibuhian ang drayber sa trak human nga nagka-settle kini sa pamilya sa mga biktima.
Ang Carcar City Government maoy niabaga sa tanang gastuhan sa mga biktima, samtang ang kapulisan sa Talisay padayong nisubay sa nanag-iya sa maong telco wire alang sa dugang imbestigasyon. /