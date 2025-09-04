Propyedad sa mga Discaya gi-vandal, gilabayag lapok

Usa ka grupo sa mga survivor sa baha ug environmentalist naghimo og protesta niadtong Huwebes, Septiyembre 4, 2025, sa opisina sa St. Gerrard Construction, usa sa siyam ka construction firms nga gipanag-iya sa pamilyang Discaya nga nalambigit sa imbestigasyon sa anomaliya sa mga flood control project.
Ang mga nagprotesta nagpahigayon og demonstrasyon sa atubangan sa property samtang ilang gipangayo ang pagpanubag alang sa mga proyekto sa pagpugong sa baha nga puno sa korapsyon nga mikaon og bilyon-bilyong pundo sa publiko samtang mibiya sa minilyon ka mga Pilipino nga naunlod sa baha.
Isip usa ka simbolikong aksiyon, ilang gilapokan ang logo sa kompanya ug gidaot ang ganghaan niini aron ipahayag ang kasuko sa mga biktima sa baha nga padayon nga nag-antos sa pagbakwit, pagkawala sa panginabuhi, ug pagkaguba sa mga balay tungod sa pagpasagad sa gobiyerno ug sa pagpahimulos sa mga kurakot nga kontraktor ug politiko.
“Every peso pocketed by the Discayas and corrupt politicians translates to another family submerged in floodwaters, another farmer’s livelihood destroyed, another community displaced,” asoy sa grupo.
“The government itself has become a disaster-turning public funds meant for protection and resilience into cash cows for plunder,” dugang niini.
Sa usa ka interbyu, si Cornelio Samaniego III, legal counsel sa magtiayon nga gikasohan, miingon nga mopasaka sila og kasong kriminal batok sa nag-organisar sa protesta.
Si Pasig Chief of Police Colonel Hendrix Mangaldan niingon nga ang gihimo sa mga nagprotesta usa ka tin-aw nga kaso sa malisyosong kadaot, bisan pa nga iyang gipahayag nga ilang gitahod ang katungod sa mga tawo sa kagawasan sa pagpahayag. / TPM / SunStar Philippines