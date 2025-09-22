Proteksyon sa mga manilhigay sa karsada sa Mandaue tutokan

Naglubog na lang karon sa banig ang usa ka street sweeper ubos sa Clean and Green program sa Mandaue City samtang ang iyang bana namatay human sila nabanggaan sa miaging semana sa usa ka drayber nga kusog nagpadagan sa kaadlawon.
Ang magtiayon nag-uban sa pagpanglimpyo sa daghang basura dihang nahitabo ang aksidente.
Sumala ni Mandaue City Councilor Jennifer Del Mar, hubog ang drayber nga nagmaneho og kusog sa sakyanan bisan ngitngit ang dalan.
Si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, kauban ang konseho sa siyudad, nibisita sa haya sa namatay ug nihatag og pinansyal nga tabang sa nagbangutan nga pamilya.
Nanawagan si Del Mar alang sa dinalian nga pag-apudapod sa reflectorized vests alang sa tanang street sweepers. / ABC