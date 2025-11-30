Protesta batok korapsyon gipahigayon

Libuan ka mga nagprotesta ang nagtapok sa nagkalainlaing mga lugar sa Metro Manila niadtong Dominggo, Nobiyembre 30, 2025, alang sa panawagan og accountability kabahin sa mga alegasyon sa korapsyon nga naay kalabutan sa anomalosong mga proyekto sa flood control projects.
Ang mga raliyesta, nga gipangulohan nila ni Akbayan Party-list Representatives Chel Diokno ug Perci Cendaña, nagmartsa gikan sa Edsa Shrine padulong sa Edsa People Power Monument sa Quezon City sa usa ka protest action nga giulohan og “Trillion Peso March.”
Ang kalihukan gisalmutan sa daghang mga grupo sa simbahan ug mga mamumuo.
Lakip sa mga ningsalmot sila si Senador Kiko Pangilinan, Quezon City Mayor Joy Belmonte, kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ug kanhi senador Franklin Drilon.
Si Diokno niingon nga gawas sa accountability, kinahanglang ibalik sa kurakot nga mga opisyal sa gobiyerno ang kuwarta nga ilang gipangkawat gikan sa katawhan.
Sa Luneta Park sa Manila, nagkalainlaing mga progresibong grupo, nga gipangulohan sa Bayan, ang nagpahigayon usab og protest action batok sa korapsyon.
Adunay kasamok sa pagsugod sa protest action human gibabagan sa kapulisan ang mga raliyesta sa Rizal Park tungod sa kakuwang sa permit.
Hinuon, gitataw sa Bayan nga ang ilang programa adunay koordinasyon sa lokal nga kagamhanan sa Manila ug sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).
“This is clearly intended to sabotage the protest, discourage people from joining the rally, and suppress the demand to make Marcos Jr. accountable for the large-scale corruption in the government,” pamahayag sa Bayan.
Hinuon, gitugotan ra sa Manila Police District ang mga grupo sa pagpahigayon sa ilang programa.
Pagka-alas 11:00 sa buntag, ang Philippine National Police (PNP) niingon nga adunay gibanabana nga 5,000 ka mga raliyesta sa People Power Monument ug 3,000 sa Luneta Park.
Kapin sa 17,000 ka mga polis ang gipakatap sa Metro Manila aron maseguro ang seguridad sa mga partisipante ug ang kalinaw ug kahusay sa kalihukan.
Sa usa ka pahayag, si PNP acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. nisulti nga usa ka gipalig-on nga plano sa seguridad alang niining mga mass demonstration ang gipatuman aron mapugngan ang kasamok nga susama sa nahitabo niadtong Septiyembre 21 diin adunay usa ka grupo sa mga rioter ang kalit nga nitungha ug nagsugod sa pag-ataki sa mga polis sa Ayala Bridge ug sa Mendiola, pareho sa Manila, sa tinguha nga makasulod sa Malacañang. / TPM/SunStar Philippines