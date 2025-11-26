Protesta ni Gwen batok Pam gibasura sa Comelec

Gibasura sa Commission on Elections (Comelec) ang election protest nga gipasaka ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga nikuwestiyon sa kadaugan ni Gobernador Pamela Baricuatro sa piniliay sa Mayo 12, 2025.
Base sa kopya sa desisyon, giduso ni Garcia ang iyang election protest sa Mayo 23, 2025, diin iyang gikuwestiyon ang resulta sa piniliay tungod sa giingong pagpanglimbong pinaagi sa electronic machines nga gigamit.
Lakip na ang giingong iregularidad sa pag-reject sa mga balota ingon man ang taas nga undervotes o overvotes sa gubernatorial position.
Moabot sa 163,796 ang giingong undervotes samtang 18, 415 ang gimarkahan og overvote.
Sa giduso nga reklamo, giprotestahan ni Garcia ang 4,120 ka mga clustered precincts sa Probinsiya sa Sugbo.
Ang probinsiya aduna kini 2.17 milyunes ka mga registered voter, walay labot ang Dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu, ug Mandaue City.
Sa milabay nga piniliay, si Baricuatro nakakuha og 1,107,924 ka botos batok ni Garcia nga nakakuha og 765,051 ka botos. Subay sa affidavit niini, nalakip sa giingong reklamo ang piniliay sa Dakbayan sa Mandaue diin giingong nikagar ang Automated Counting Machine (ACM) ug napakyas sa pagdawat sa mga balota subay sa initial nga feeding sa machine.
Giingong duna usab botante nga nireklamo sanglit dili mao ang nigawas nga resulta sa kandidato nga iyang gibutaran subay sa voter’s receipt niini.
Aduna usab mga reklamo sa iregularidad sa Dakbayan sa Talisay, Tudela, Minglanilla, ug San Fernando nga naglakip sa reklamo sa paper jams, depektusong marker, ug giingong wala magtakdo ang actual vote sa resibo sa mga botante.
Sa nasayran nga sa Mayo 27, 2025, gitagaan og kahigayunan si Baricuatro nga motubag sa maong reklamo.
Matod sa kampo ni Baricuatro nga kuwang sa ebidensya ang maong pasangil ug wala usab makahatag og grounds alang sa pag-usab og recount sa mga balota.
Subay sa gireklamong mga presinto, giingong maihap lang ang gipresentar nga affidavits.
Duha gikan sa Lungsod sa Tudela, usa sa Talisay, usa sa Minglanilla ug San Fernando.
“Clearly, the allegations of electoral fraud and irregularities were merely relied on generalized assertions falling short of the degree of specificity required by the rules and established jurisprudence,” saysay sa desisyon.
Gihimug-atan sa Comelec ang lagda ubos sa Section 9 (b), Rule 6 sa Comelec Resolution No. 8804 sa pakyas nga pagpresenter sa “detailed specifications of facts or omissions complained of showing the electorial frauds, anomalies, or irregularities in the protested precincts as required by Section 7 (g) of the same rule.”
Mao kini hinungdan nga wala makombinsir ang Comelec First Division sa pasangil nga adunay anomaliya o iregularidad atol sa piniliay nga mo-justify sa pagpahigayon og manual recount.
“For these reasons, the Commission (First Division) finds the election protest insufficient in form and content...premises considered, the Election Protest filed by Gwendolyn Garcia is hereby dismissed,” saysay sa desisyon.
Subay niini, nagdumili sa pagluwat og pamahayag si Baricuatro kalabot sa maong desisyon. / ANV